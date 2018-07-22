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В Железноводске появится «сухой фонтан»
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В Железноводске появится «сухой фонтан» 

АиФ Ставрополье 55 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Первый «сухой фонтан» появится в Железноводске в конце 2019 года, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Арт-объект построят в нижней части Курортного парка, куда сейчас планируют продлить «Каскадную лестницу». Проект может получить название «Штосс-парка» в честь неоконченного произведения Михаила Лермонтова.
«Сухой фонтан» и другие проекты по благоустройству туристических объектов недёшево обойдутся городу. Федеральная казна выделила на реконструкцию и продление «Каскадной лестницы» 80 миллионов рублей. Остальные деньги город пытается получить от инвесторов и социально-ответственных бизнесменов.
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