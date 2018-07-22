Чем воюет российский спецназ

Во времена Советского Союза подразделения специального назначения чаще всего использовали доработанные войсковые пистолеты и автоматы. На вооружении спецназа стояли те же «Калашниковы» с глушителем, пистолеты Макарова и Стечкина (кстати, вот здесь мы писали о пистолетах, которые пришли на замену этим легендарным конструкциям), но ничего для работы на ближней дистанции в условиях городского боя практически не было. Примерно в начале 1980-х годов ситуация поменялась с появлением «Вала» и «Винтореза», ну а сегодня российский спецназ и вовсе оснащен по последнему слову боевой техники.

ПП-2000

Тульские оружейники разработали ПП-2000 в 2001 году специально для подразделений антитеррора. Сегодня его называют первым российским пистолетом-пулеметом, превосходящим все западные аналоги. ПП-2000 сработан из пластиковых и металлических деталей и весит меньше полутора килограммов.

РГС-50М РГС-50 (Ручной гранатомет калибра 50-мм) был создан для спецподразделений КГБ. В 90-х годах конструкция прошла серьезную доработку и сейчас поставляется в спецподразделения под маркировкой РГС-50М. Это однозарядная конструкция использует специальные выстрелы унитарного заряжания в пластиковых гильзах. Можно выбрать гранаты различного действия; при выстреле снаряд стабилизируется на траектории при помощи специального оперения, за счет чего достигается высокая точность стрельбы.

9А-91 Этот малогабаритный автомат предназначен для работы в условиях тесной городской застройки. 9А-91 в сложенном состоянии прекрасно подходит для скрытного ношения. Специально для него был разработан бронебойный патрон ПАБ-9, гарантированно пробивающий стальной лист в 8 миллиметров на ста метрах.

ВСС «Винторез»

Бесшумная снайперская винтовка подразделений специального назначения. Впервые уникальные винтовки были использованы во время Первой чеченской войны, где зарекомендовали себя очень хорошо. Со скорострельностью в 50-100 выстрелов/минута и прицельной дальностью до 400 метров, «Винторез» до сих пор остается одной из главных винтовок спецназа.

АШ-12 Этот крупнокалиберный штурмовой автомат создавался по запросу подразделений спецназначения ФСБ России . Один из немногих российских автоматов с компоновкой булл-пап. Схема внутреннего устройства и автоматики оружия засекречены.

СР-2М «Вереск»

Пистолет-пулемет предназначен для поражения противника в ближнем бою на дистанции до 200 метров. Примечательно, что СР-2М «Вереск» способен с легкостью пробивать бронежилеты даже серьезного класса защиты. К достоинствам автомата можно отнести очень высокую огневую мощь, высокую кучность стрельбы и поражающее действие пули на ближних дистанциях.

Гюрза

Самозарядный пистолет Сердюкова, разработанный для силовых подразделений специального назначения. «Гюрза» создавалась в качестве замены морально устаревшему АПС. Новейшая модификация пистолета, СР1МП, получила специальные пазы для крепления планки Пикатинни — на такое оружие можно установить коллиматорный прицел, лазерный указатель и боевой фонарь.

СР-3 «Вихрь»

«Вихрь» использует специальные бронебойные патроны СП-6, что позволяет оператору поражать цели в бронежилетах до 5-го класса защиты на дальности в 50 метров. В модификации СР-3М «Вихрь» получил глушитель, возможность установки ночного прицела и металлический магазин на 30 патронов.

АЕК-919К «Каштан»

В качестве основы для разработки нового автоматического пистолета конструкторы Ковровского механического завода взяли австрийский пистолет Штайр MPi 69, базовая основа которого была впоследствии серьезно доработана. «Каштан» используется преимущественно спецназом ФСБ РФ.

ПП-19 «Бизон»