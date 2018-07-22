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О, счастливчики! Почти 100 вологжан в один день выиграли лотерею
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О, счастливчики! Почти 100 вологжан в один день выиграли лотерею 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Розыгрыш подарков стал приятным дополнением городского конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». В лотерее участвовали все вологжане, которые проголосовал за предприятия города на сайте конкурс35.рф. Обладателей сертификатов от вологодских компаний назвали накануне.
Имена 92 победителей размещены в группе Поддержка предпринимательства в соцсети. Призы предоставили номинанты конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». Предприятия и организации города подарили вологжанам сертификаты в парикмахерскую, в стоматологию, в кафе и другие. Итоги розыгрыша организаторы — Городской центр содействия развития предпринимательства и туризма, подвели в режиме онлайн с помощью генератора случайных чисел. Отметим, в конкурсе репостов поучаствовали Больше 960 человек.
Победителям необходимо написать администратору сообщества. Сертификаты действительны с подписью и печатью «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма». Получить подарок можно до 31 июля по адресу: Козлёнская, 6, оф.105. Дополнительная информация по телефону: 72-87-33  Напомним, на этой неделе стали известны результаты конкурса «Мы выбираем, нас выбирают». 19 победителей, а также участников «Высшей лиги» объявят на церемонии награждения 26 июля. В этом году в интернет-голосовании за 160 вологодских компаний было отдано 44 тысячи голосов.
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