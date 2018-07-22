Сергей Лазарев разочаровал фанатов

Сергей решил появиться перед публикой в красной рясе и головном уборе с крестом, больше напоминающим атрибут католического священника.

Дополнили сомнительный образ солнцезащитные очки. «Я Прибыл! Сочи . Фестивальный. сегодня в 20.00. Nовое шоу! N-tour!» — прокомментировал Лазарев фотографию в Инстаграм.

Поклонники заметили, что певец хотел перевоплотиться в образ молодого папы Римского. Именно поэтому Сергей выбрал такой провокационный костюм, головной убор и скопировал движения рук понтифика.

Многие читатели сказали, что разочарованы выбором Лазарева, потому что своим внешним видом он может серьезно обидеть католиков, а также всех людей, которые не хотели бы затрагивать религиозную тематику. Певец оставил все претензии без комментариев, показав тем самым, что не разделяет мнение своих фанатов.