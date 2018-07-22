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Сергей Лазарев разочаровал фанатов
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Сергей Лазарев разочаровал фанатов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Сергей решил появиться перед публикой в красной рясе и головном уборе с крестом, больше напоминающим атрибут католического священника.
Дополнили сомнительный образ солнцезащитные очки. «Я Прибыл! Сочи. Фестивальный. сегодня в 20.00. Nовое шоу! N-tour!» — прокомментировал Лазарев фотографию в Инстаграм.
Поклонники заметили, что певец хотел перевоплотиться в образ молодого папы Римского. Именно поэтому Сергей выбрал такой провокационный костюм, головной убор и скопировал движения рук понтифика.
Многие читатели сказали, что разочарованы выбором Лазарева, потому что своим внешним видом он может серьезно обидеть католиков, а также всех людей, которые не хотели бы затрагивать религиозную тематику. Певец оставил все претензии без комментариев, показав тем самым, что не разделяет мнение своих фанатов.
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