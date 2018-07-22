Как чиновники пилили Амур и сами пошли ко дну

Амурская область тонет. В регионе из-за паводка и сильных дождей, объявлен режим ЧС. Все боятся повторения наводнения 2013 года, хотя, кажется, до него уже не так далеко. Во всяком случае, в некоторых районах области. А год назад все было по-другому…

Ровно год назад я рассказывала о ситуации в Благовещенске. Там, не просто на берегу Амура, а в самой его середине, у фарватера, местные власти затеяли грандиозный проект, выпросив у федеральных властей огромные деньги. Они захотели в центре великой реки воткнуть пафосный торговый центр под громким названием «Золотая миля, оттяпав у речки 40 гектаров земли.

Звучали речи про то, что „Золотая миля“ станет не только лицом Благовещенска, но всей России . И что мы покажем всему миру, а в первую очередь Китаю , что мы не лаптем щи хлебаем, а есть в России талантливые инженеры и дизайнеры, а еще мудрое амурское руководство.

Официально все называлось: российско-китайский международный конгрессно-выставочный центр, российский духовно-культурный центр, туристко-рекреационный центр отдыха, плюс ко всему канатная дорога, которая должна была соединить границы России и Китая. Кроме этого, в рамках проекта планировалось строительство крытого спортивного комплекса с ледовой ареной. В общем, если судить по картинкам, Москва-Сити нервно курит в сторонке сверкая десятками своих нелепых этажей.

Ну если говорить о лице Амурской области и всей России, то прямо скажем, лицо, как всегда не очень… А если совсем честно, то и нет уже никакого лица. Совсем… Смыло лицо напрочь.

А год назад, после того, как материал появился на нашем сайте, благовещенские коллеги решили ответить московской писаке. В смысле напрямую они не отвечали, много чести, а созвали целый круглый стол, где обсуждалась одна тема: что написала московская журналистка. Не проблему саму по себе, что делать с позорным пустырем под окнами обладминистрации, а вот именно с такой подачи. Пишут тут всякие.

Особенно восхитило заявление местного чиновника, ведающего природными ресурсами Василия Офицерова, на тот момент заместителя министра природных ресурсов Амурской области.

— В первые годы советской власти (с тех лет, что ли господин трудится? — авт.) было такое явление, как воинствующий атеизм, а у нас в последние годы набирает обороты воинствующий дилетантизм. Это когда проезжающий мимо мотоциклист решает проблемы города, страны и всего человечества в целом. Статья — яркий образчик такого дилетантизма. Наша красивая набережная — это и противопаводковое сооружение, и архитектурный объект. Набережную мы обязаны были сделать, иначе бы город испытывал большое негативное воздействие от реки Амур.

Да уж. Срезал. А Амур, как вы понимаете, уже никаких негативных влияний на Офицерова не оказывает, подумаешь, один из ярусов этой самой набережной уже затопил. И пока останавливаться не намерен.

Ну в общем, вы все поняли, мимо Амура постоянно проскакивают московские журналисты, почему-то исключительно на мотоциклах, так они видятся амурскому чиновнику, ненароком сделав крюк тысяч на десять километров. А вот большой специалист по природе так по делу ничего и не сказал. Потому что если бы на самом деле занимался природными ресурсами, то мог бы предположить, чем закончится засыпка Амура. Кроме того, что стараниями сначала одного губернатора Олега Кожемяки , а потом второго Александра Козлова , которому сейчас доверили поднимать весь Дальний Восток в правительстве РФ , разорили крупную компанию региона БуреяГэсстрой, но так толком ничего и не построили. По деньгам, конечно же, сколько потратили на расширение набережной, и засыпку реки, никто и не думал отчитываться. Не их же деньги.

А тот песчаный пустырь, который так меня потряс год назад, образовавшийся в центре могучего Амура, и который так приятен взору Офицерова и его сподвижникам, он как вы понимаете, сейчас утонул.

Река сама решила, что можно делать на ней, а чего нет. И вот уж где на самом деле воинствующий дилетантизм в чистом виде — чиновничий.

Амур ведь не зря зовется Черным драконом. А с драконами, сами понимаете, шутки плохи. Как не могли этого понять устроители всего этого безобразия? И ведь никто на том пафосном круглом столе не сказал чем все это обернется. Вот ведь специалисты собрались!

Но думаю, кое-что они все же должны были понимать. Расклад был простой. После наводнения 2013 года решили освоить немного деньжат, убедили кого-то в Москве , попросили экспертизы в Санкт-Петербурге . Ну и все завертелось. Кто ж думал, что наводнение повторится так быстро. Обычно цикл на более долговременный период приходится. А тут вот пять лет и снова, пожалуйста, Амур, сэр. Как в том анекдоте, в котором старый лорд требовал докладывать как положено, когда слуга пытался предупредить о надвигающемся половодье. В конце концов, открыл дверь и доложил по форме: Темза, сэр. Ну прям как у нашего Черномырдина. Никогда не было, и вот опять.

А за эти пять лет в Приамурье, как я уже говорила, сменилось три губернатора. Каждый возомнил себя великим реформатором и устроителем земли Амурской. Еще бы! Тут и космодром строится, и газоперерабатывающий завод, тут еще обещанный 30 лет назад мост через Амур начали возводить. Для самого Приамурья, правда, чем проектов больше, тем денег меньше. Я молчу про коррупционные скандалы, которые постоянно сотрясают тот же космодром Восточный, что уж тут про „Золотую милю“ говорить, которая ушла под воду.

Еще до потопа, до того, как в соседнем Забайкалье на беду разлилась Шилка , амурчан волновало, а что будет с помпезной „Золотой милей“? И вот новейший уже губернатор Василий Орлов отвечал журналистам местных СМИ:

— Я уже проговаривал с руководством страны вопрос о том, что в Благовещенске недостроена „Золотая миля“ при уже вложенных достаточно больших средствах. И люди видят, что пять лет ничего не делается, и нужно другое место для жизни искать. Этими вопросами мы точно займемся. Я вам обещаю, что это будут основные направления моей работы. Мы точно эти вопросы решим в перспективе. Но для этого нужно время — дайте мне его немного, — попросил Василий Орлов.

Ну и еще конечно, денег. Совсем немножко. Губернатор вслух прессе этого не сказал, но в Москве-то явно новоиспеченному министру Александру Козлову, вчерашнему губернатору говорил. Мол, столько миллиардов уже буквально засыпали, а с пустырем делать что-то надо!

Но уже совсем недавно Орлов, посчитав деньги в бюджете, понял, что не до милей сейчас, тем более золотых и заговорил по-другому:

— На сегодняшний день при бюджете в 50 млрд рублей, 39 млрд — это собственные доходы региона, 11 млрд — субсидии. Внешний долг при этом — 27 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей — коммерческие кредиты. Остальное — бюджетные кредиты.

Так что сильно не погуляешь. Если несколько лет назад проект оценивался в 13 млрд рублей, большая часть из которых потрачена, то сейчас, видимо, он стал еще дороже.

Но тут новая радость. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил намедни, что правительство намерено выделять по 30 млрд рублей в год на развитие Дальнего Востока вплоть до 2024 года.

Кроме того, собираются завлекать людей не только дальневосточными гектарами, но и хорошими подъемными. К гектару прилагается миллион рублей на семью. Не знаю, насколько это остановит отъезжающих и привлечет кого-то в эти дальние места, но определенно, денег в регионе станет вертеться еще больше. Ко всем этим денежным потокам властям неплохо было бы подумать о том, чтобы до Благовещенска было хотя бы возможно как-то добраться. А так не каждый соберется лететь сюда за 50 000 в одну сторону. По таким ценам хоть три Амура засыпь, он привлекательным не станет. Даже если появятся новые покорители великой реки. Амур просто так не сдается…

Новости экологии: Ученые: России грозит климатическая катастрофа