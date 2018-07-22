Израиль развязывает новую войну

Израиль — еврейское государство. Кажется, это ни для кого не секрет, однако, в самом Израиле об этом, по-видимому, знают не все. Оттого-то местным законодателям потребовалось принять документ, подтверждающий соответствующий статус.

Реального смысла в этой инициативе немного, ибо что-то поменять он не способен. Ранее и так было принято огромное множество различных законов, косвенно делающих из Израиля именно еврейское государство. Вероятно, некая дань сионизму, не более, впрочем, при современной власти Тель-Авив вряд ли бы процветал без своей идеологии. В общем, можно было бы легко обойтись без этого закона. И тогда бы тот солдат ЦАХАЛа, который недавно был убит снайпером, возможно, вернулся бы домой невредимым.

Но его больше нет. Вероятно, причиной его смерти послужил именно этот закон. Палестинцы всегда болезненно реагируют на сионистские инициативы Тель-Авива. Те же из них, что живут под властью ХАМАСа , даже еще более чувствительны: все-таки они до сих пор уверены, что сионизм — худшее зло на планете. Без этого пункта ХАМАС перестанет быть ХАМАСом. Поэтому на Западном берегу закон осудили, но отнеслись спокойней, ибо ФАТХ , конечно, враг Израилю, но, кажется, его лидеры давно смирились с тем, что воссоздать Палестину в полноценном виде вряд ли получится, так что придется сосуществовать. В Газе же все иначе. Тут сразу же вспыхнули массовые демонстрации, быстро переросшие в беспорядки.

В итоге, один израильтянин оказался убит, во всяком случае, ЦАХАЛ сообщил о гибели одного из своих солдат. Сложно сказать, кто это сделал, но все вроде бы указывает на ХАМАС, вернее, на его боевое крыло. Во всяком случае, Израиль в этом совершенно не сомневается, что доказывает его мгновенная реакция.

В общем, ЦАХАЛ совершил множественные атаки в секторе Газа, а если быть точным — 68 атак. При этом погибли как минимум четыре палестинца. ХАМАС почему-то бездействовал. Обычно палестинцы стараются отвечать всеми имеющимися в их распоряжении средствами на любую агрессию со стороны Израиля, а тут — ничего. А потом и вовсе стало известно, что непримиримый в своей ненависти по отношению к сионистам ХАМАС, вдруг попросил Египет помочь в заключении перемирия с Тель-Авивом. Кажется, все должно получиться, если уже не получилось. Странная история, но действительно ли все закончится так просто и подозрительно спокойно?

Российский востоковед Олег Гущин уверен, что на этом, конечно, конфликт исчерпан не будет.

— На Западном берегу правит администрация Аббаса. Многие вопросы между ней и Израилем не решены, но жизнь там идет. Люди живут, люди работают — кто в Израиле работает, кто на месте. Живут тяжело, но, по крайней мере, более или менее приемлемо. А вот в Газе правит ХАМАС. Они радикальны, но, так сказать, умеренно радикальны. Вроде бы договороспособны, но всегда может найтись какой-нибудь радикальный элемент. Он совершает убийство израильтянина, и тем самым нарушает эту хрупкую странную палестино-израильскую гармонию, что существует уже достаточно давно. Разумеется, Израиль на это реагирует. Другой вопрос, почему Израиль всегда отвечает массированными атаками? Ну, тут все просто — чтоб неповадно было. Чтобы в будущем та гармония, о которой я упомянул, нарушалась как можно реже. Это ужасно, но на самом деле, эффективно. Дело в том, что даже в Газе люди-то живут и многие из местных прекрасно сосуществуют с евреями. Даже та стена, которую Израиль строил и продолжает строить для ограждения Газы, строилась совместно. Израильтяне использовали свою арматуру, а цемент покупали у палестинцев. Парадокс, но такова реальность. Таких моментов достаточно. Это говорит о том, что люди могут и хотят жить в мире и этом своем особенном согласии. Но здравый рассудок вряд ли скоро восторжествует. Потому что на 99 человек обязательно найдется один отморозок, который не хочет мира и согласия. Следовательно, проблема Газы для Израиля не испарится. Военным путем она решиться не может, потому что все это обернется против Тель-Авива. Но я бы не сказал, что это вечная проблема, скорее, это проблема адекватного палестинского руководства. ФАТХ, а именно Махмуд Аббас — это вменяемое руководство, и если бы не идеологическое давление со стороны ХАМАСа и некоторых прочих групп, то шансы на урегулирования конфликта были бы значительно выше. Но пока все будет продолжаться, и вероятность очередных столкновений всегда наличествует. Будет это завтра или через месяц — никто не знает, в том числе сами палестинцы и израильтяне. На мой взгляд, проблема эта окончательно может решиться по плану Муаммара Каддафи — создание палестинско-израильской конфедерации. Сейчас это кажется невозможным, но время способно на многое.