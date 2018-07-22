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Город в Омской области остался без мэра
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Город в Омской области остался без мэра 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Глава Тюкалинска Виктор Воротников ушел в отставку из-за состояния здоровья. Решение приняли члены совета Тюкалинского городского поселения на внеочередном заседании. Виктор Воротников, проработавший мэром Тюкалинска около полутора лет, обратился с заявлением о прекращении его полномочий по собственному желанию. Коллеги неохотно расстались с ним.
— На протяжении полутора лет совместной работы двум уровням власти удалось выстроить конструктивный диалог, при поддержке горсовета удалось воплотить в жизнь много начинаний и проектов, — высказался глава Тюкалинского района Иван Куцевич.
Виктор Воротников извинился, что раньше времени сложил свои полномочия, и пояснил, что он вынужден был так поступить по состоянию здоровья. Он пообещал помогать в программах, которые были начаты при его руководстве.
Исполняющим обязанности мэра стал заместитель главы Тюкалинского городского поселения Евгений Ермолин.
Напомним, Тюкалинск — административный центр Тюкалинского района и одноименного городского поселения. Его население составляет 10326 человек. Город расположен на востоке Ишимской равнины на реке Тюкалка, в 124 км к северо-западу от Омска. Поселение на Сибирском тракте было основано в 1763 году и сначала называлось «Тюкалинская слобода».
Фото: Омская губерния
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