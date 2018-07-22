Освежающие напитки на лето: простые рецепты

Что вы пьете в жару? Воду, лимонад, разливной квас, пиво? Мы предлагаем отойти от привычных напитков и научиться создавать собственные коктейли — безалкогольные или слегка «игристые». Вы можете разнообразить рецепты и добавлять к перечисленным в рецептах ингредиентам дополнительные специи — кайенский перец, имбирь, куркуму. Они обладают потогонным действием, что помогает организму избавиться от излишков жара. Неудивительно, что в жарких странах любят горячие напитки со специями. А фрукты, цветы и травы с кислым вкусом, такие как лимон, лайм, гибискус, шиповник, оказывают охлаждающий эффект.

Домашний лимонад

Многие считают, что в жаркое время лучший напиток — это вода. Но это правда лишь отчасти. Конечно, лучше выпить воду, чем лимонад с консервантами и ароматизаторами, но и с ней нужно соблюдать меру. Дело в том, что в жару человек потеет, а если пьет много воды, то потеет сильнее и чаще посещает туалет. С потом и мочой не только выходит жидкость, но и вымываются полезные вещества из организма. Поэтому полагаться на одну воду летом не стоит, ведь нам нужно поддерживать здоровый баланс микроэлементов. Так что стоит обратить внимание на витаминные напитки, которые легко можно приготовить самостоятельно. Они утолят жажду, улучшат обмен веществ, удержат полезные вещества в организме, а в некоторых случаях даже будут способствовать похудению. Кроме того, вы будете точно знать, какие в вашем напитке ингредиенты.

Персиково-имбирный лимонад

Невероятно вкусный и простой в приготовлении лимонад порадует ваши рецепторы и утолит жажду. А свежий имбирь с мятой способствуют улучшению пищеварения и уменьшению воспалительных процессов в организме. Рецепт: воду, сахар и имбирь доведите до кипения, тщательно перемешайте и дайте остыть в течение 30 минут. Процедите полученный сироп и смешайте с остальными ингредиентами, можно добавить лед.

Ингредиенты

1 чашка воды 1/2 чашки тростникового сахара 2 литра минеральной воды с газом 2 ст. л. измельченного свежего имбиря 2 спелых персика, нарезанных на дольки горсть свежих мятных листьев

Грейпфрутовый коктейль

Грейпфрут известен своей способностью усиливать сжигание жиров. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Освежиться и улучшить обмен веществ с помощью вкусного напитка, а заодно получить дозу витаминов и антиоксидантов. Рецепт невероятно прост!

Ингредиенты

1 стакан свежевыжатого грейпфрутового сока 1 литр минеральной воды с газом 1 долька лайма 1 долька лимона веточка розмарина сахарный сироп по желани

измельченный лед (на дно стакана) 1/2 кг клубники (пюрировать и заморозить в формочках для льда) сок 6 лимонов 2 литра минеральной воды с газом сахар или сироп по желанию

Коктейль из запеченных персиков и клубники

Да, с этим напитком придется немного повозиться, но результат превзойдет ваши ожидания. Его вкус напоминает жидкий пирог! Коктейль получается вкусным, полезным и сытным. Если вы заедите его горстью орехов, то такой прием пищи вполне сойдет за ланч в жаркий день.

Ингредиенты

3 персика и 600 г клубники (разрезать на половинки и запечь 25 мин в духовке при температуре 170 градусов, снять кожу с персиков, смешать с яблочным соком и пюрировать отдельно от клубники) 1 1/2 стакана свежевыжатого яблочного сока 1 1/2 стакана минеральной воды много измельченного льда

Летние смузи

В жаркое время многие чувствуют, что не хочется есть тяжелую термически обработанную пищу. Это естественное желание организма — снизить нагрузку на пищеварение, потому что переваривание тяжелых продуктов дополнительно греет нас, чего летом совсем не хочется. Поэтому отличным вариантом станут свежие смузи, которыми можно заменить один прием пищи. Все ингредиенты для смузи смешиваются в блендере до однородной массы. Рецепты чаще всего не требуют наличия каких-то сложных продуктов.

Персиково-ореховый смузи

Таким коктейлем хорошо начинать утро и пить его вместо завтрака. В этом смузи есть и белок, и качественные жиры, и витаминно-антиоксидантный заряд. А еще он очень вкусный!

Ингредиенты

1 горсть орехов, предварительно замоченных на ночь (миндаль, кешью, грецкий орех и т. д.) 1 стакан молока, можно растительного (орехового, рисового, соевого, овсяного, кокосового) 2-3 персика 1/2 чашки кусочков ананаса 1 небольшой банан 2 горсти листовой зелени (кейл, латук, романо, мангольд и т. д.) 1 ст. л. предварительно замоченных льняных семян

Сытный зеленый коктейль

Этот смузи отлично улучшает пищеварение, содержит много клетчатки, очищающей кишечник, а также здоровые бактерии, нормализующие микрофлору. Он богат витаминами и минералами, так что вам не придется переживать об их потере, если будете много потеть в течение дня. Кефир в рецепте можно заменить греческим йогуртом.

Ингредиенты

1 чашка свежих листьев шпината 1 огурец 1/2 авокадо 1 киви 1/2 стакана кефира 1/2 стакана свежего апельсинового сока веточка мяты

Сливово-персиковый смузи

Насыщенный сладкий вкус превращает этот смузи в настоящий десерт. Этот напиток богат антиоксидантами, способствует хорошей работе кишечника. Вместо меда вы можете добавить в рецепт сироп топинамбура или агавы.

Ингредиенты

1-2 сливы 2 персика 2 ст. л. сока лимона 1/2 стакана охлажденного белого или зеленого чая 1/2 стакана колотого льда 2 ст. л. меда по желанию

Морковно-ананасовый коктейль

Если вы любите пляж, этот коктейль поможет приобрести ровный и красивый загар, а также защитить кожу от негативного влияния солнца. Кроме того, этот напиток приводит в баланс уровень электролитов, который может нарушаться при чрезмерном потении. Семена чиа в рецепте можно заменить льном.

Ингредиенты

1 чашка небольших кусочков ананаса 1 средняя морковка 1/2 стакана кокосовой воды 2 ст. л. семян чиа лед Холодные травяные чаи Холодный чай — отличный освежающий напиток летом, особенно если он приготовлен с использованием свежих трав, листьев и фруктов.

Чай из шиповника и гибискуса

Этот кисловатый напиток отлично утоляет жажду, насыщает организм витаминами и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Ингредиенты в рецепте следует заваривать не кипятком, а использовать воду, нагретую до 90 градусов.

Ингредиенты

2 стакана горячей воды 2 ст. л. сушеного шиповника 1 ст. л. красного чая (гибискуса) крупная веточка мяты горсть малиновых листьев После заваривания: 2 стакана холодной воды яблочный сок по желанию лед Мята и персик

Если вы стараетесь свести к минимуму фабрично обработанные продукты, в том числе холодные чаи, вы можете приготовить классический холодный персиковый чай самостоятельно. Рецепт очень простой.

Ингредиенты

крупная веточка мяты 4 стакана горячей воды 2 чашки пюрированных персиков лед Имбирный чай Этот чай не только утоляет жажду и освежает, но и обладает детокс-свойствами, борется с внутренними воспалительными процессами и омолаживает организм.

Ингредиенты

1/3 чашки тертого свежего имбиря 1 ст. л. жидкого меда 4 стакана горячей воды 2 ст. л. апельсиновой цедры

Заварить, остудить и добавить лед.

Розовый чай Если у вас на даче растут собственные розы, используйте их не только для красоты! С розовыми лепестками получается отличный ароматный летний чай. Сушить розовые лепестки лучше всего в тени, накрыв тонким слоем марли от насекомых.

Ингредиенты

1 ст. л. сушеных розовых лепестков горсть листьев малины или смородины 1 стакан кипятка

Заварить, остудить и добавить лед.

Алкогольные напитки летом

Многие коктейли, в состав которых входят сиропы и ликеры, перенасыщены сахаром и ароматизаторами, поэтому, если вы решили выпить что-то алкогольное, выбирайте простые напитки или самодельные коктейли. Их рецепты — совсем несложные.

Красное сухое вино, разбавленное холодной водой или льдом, — средиземноморский вариант. 1-2 бокала за вечер здоровью не повредят, зато насытят организм антиоксидантами и витаминами.

«Кровавая Мэри»

Классический коктейль лучше всего делать со свежевыжатым томатным соком, морской солью, лимонным соком и палочкой сельдерея.

Диетическая «Сангрия»

Этот винный коктейль обычно смешивают с использованием сиропов и ликеров. Чтобы избегать использования ароматизаторов и дополнительного сахара, берите белое вино, минералку с газом и много спелых фруктов, нарезанных мелкими кусочками. Для коктейля подойдут яблоки, груши, персики, клубника.

«Легкий белый русский»

Обычно этот коктейль делают с жирными сливками, но вполне подойдет и молоко, чтобы уменьшить калории. Вареный кофе, молоко, стопка водки и много льда — неплохой вариант для жаркого вечера.

«Медовый мохито»

Наверное, самый популярный летний коктейль — это мохито! Но в его составе есть сахарный сироп, которого многие стараются избегать. Хорошей заменой станет жидкий мед.