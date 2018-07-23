Экс-руководитель АРПИ возглавила федеральное ведомство

Ирина Кравец назначена и. о. руководителя ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Она будет заниматься сохранением, эффективным использованием и популяризацией объектов культурного наследия народов РФ , находящихся в оперативном управлении ведомства, сообщает ИА IrkutskMedia

До этого назначения Кравец возглавила Агентство развития памятников Иркутска

Справка:

Ирина Кравец родилась в 1979 году. Окончила Иркутский государственный университет. Работала в министерстве имущественных отношений Приангарья.

ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» создано в декабре 2000 года. В оперативном управлении ведомства находятся 300 объектов культурного наследия общей площадью более 634 тысяч кв. метров, расположенных на территории Российской Федерации от Калининградской области до Приморского края

Фото: auipik.ru