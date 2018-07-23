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Экс-руководитель АРПИ возглавила федеральное ведомство
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Экс-руководитель АРПИ возглавила федеральное ведомство 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ирина Кравец назначена и. о. руководителя ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Она будет заниматься сохранением, эффективным использованием и популяризацией объектов культурного наследия народов РФ, находящихся в оперативном управлении ведомства, сообщает ИА IrkutskMedia.
До этого назначения Кравец возглавила Агентство развития памятников Иркутска.
Справка:
Ирина Кравец родилась в 1979 году. Окончила Иркутский государственный университет. Работала в министерстве имущественных отношений Приангарья.
ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» создано в декабре 2000 года. В оперативном управлении ведомства находятся 300 объектов культурного наследия общей площадью более 634 тысяч кв. метров, расположенных на территории Российской Федерации от Калининградской области до Приморского края.
Фото: auipik.ru
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