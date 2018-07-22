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В Омске пропала 15-летняя девочка с пирсингом на языке
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В Омске пропала 15-летняя девочка с пирсингом на языке 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
20 июля Алина Шушенькова ушла из своего дома, расположенного в Кировском округе. Сегодня, 22 июля, о поисках рассказали в полиции. Этой ночью в 4:30 в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по Омску обратился отец девочки. Больше чем через сутки после ухода дочки он подал заявление об уходе 15-летней Алины Шушеньковой.
— Девочка ушла из дома 20 июля, до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают круг общения несовершеннолетней, проверяют места ее возможного нахождения. Ориентировка с приметами передана территориальным органам омской полиции, патрулям, — пояснили в пресс-службе УМВД.
Девочка выглядит немного старше своего возраста — на 17-18 лет. У нее худощавое телосложение, овальное лицо, светлые волосы ниже плеч, карие глаза. Одета в светло-синие джинсовые шорты, синюю рубашку с длинными рукавами, кеды золотистого цвета. Особые приметы — пирсинг на языке.
Правоохранители просят всех, кто видел девочку, сообщить об этом в полицию.
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