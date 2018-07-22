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Казна Курской области увеличится на 900 миллионов рублей
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Казна Курской области увеличится на 900 миллионов рублей 

Курские известия 46 минут назад
Фото: Курские известия
Пополнение бюджета произошло после поступления в регион федеральных трансферов и перераспределения средств.
На очередном заседании Курской областной Думы в главный финансовый документ региона были внесены существенные поправки. В результате, доходы в этом году увеличатся почти на 900 миллионов рублей.
Правда, вырастут и расходы. Увеличится финансирование образования, в том числе дополнительные средства пойдут на создание в садиках дополнительных мест для детей в возрасте 2-3 лет. Более 300 миллионов направят на здравоохранение. Также, без внимания не останется развитие спорта и охрана окружающей среды. При этом большая часть средств, более 550 миллионов, уйдет на ремонт дорог. Региональные власти пояснили, что планируется сделать часть подъездов к тем населенным пунктам, которые пока их не имеют.
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