Казна Курской области увеличится на 900 миллионов рублей

Пополнение бюджета произошло после поступления в регион федеральных трансферов и перераспределения средств.

На очередном заседании Курской областной Думы в главный финансовый документ региона были внесены существенные поправки. В результате, доходы в этом году увеличатся почти на 900 миллионов рублей.

Правда, вырастут и расходы. Увеличится финансирование образования, в том числе дополнительные средства пойдут на создание в садиках дополнительных мест для детей в возрасте 2-3 лет. Более 300 миллионов направят на здравоохранение. Также, без внимания не останется развитие спорта и охрана окружающей среды. При этом большая часть средств, более 550 миллионов, уйдет на ремонт дорог. Региональные власти пояснили, что планируется сделать часть подъездов к тем населенным пунктам, которые пока их не имеют.