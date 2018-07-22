Какую реформу в Красной Армии провел Сталин в 1943 году

6 января 1943 года, в самый разгар войны, в Красной армии прошла реформа. Советские солдаты и офицеры надели погоны и сменили звания. В армии снова появились офицеры. Как в царской армии.

Странный указ

10 января 1943 года, приказом НКО № 24 было объявлено о принятии Указа Президиума Верховного Совета СССР от 06.01.1943 года «О введении погон для личного состава Красной Армии».

И этот документ, и само решение — затеять в разгар войны серьёзную военную реформу — имеют, конечно, свою историю. Почему Иосиф Сталин вернул Красной армии погоны, служившие символом Белой армии? Как встретили этот указ? С какой целью была проведена военная реформа?

Реакция пропаганды

Интересно, как встретила возвращение погон фашистская пропаганда. Немецкие борзописцы сразу стали видеть в этом шаге слабость Сталина, который пошёл на уступки из-за страха. Немцы писали, что глава СССР будет менять и название армии — на Русскую. Они, таким образом, отнеслись к этому как к решению вынужденному и скороспешному, хотя реальность была совсем другой. Введение погон входило в плановую программу реформ Советского Союза.

Как происходило

Идея созревала давно. Ещё в 1935 году в Красной армии ввели звание «Маршал Советского Союза», в 1940 году были введены генеральские и адмиральские звания. Это можно считать важной вехой на пути к погонам.

К 1941 году были готовы и образцы новой формы и погон. В мае 1942 года указ одобрило Главное политическое управление РККА. Временные технические условия (ВТУ) ТК ГИУ КА № 0725, в которых было описание эмблем и знаков различия («звёздочек») на погонах, были изданы 10 декабря 1942 года.

Красной армии нужна была яркая переломная победа. Такой победой стал Сталинград. Когда стало ясно, что 6-ой армии Фридриха Паулюса осталось недолго, проект был утверждён Политбюро ЦК ВКП (б) 23 октября 1942 года.

Перейти на погоны, согласно приказу, нужно было за полмесяца — с 1 по 15 февраля 1943 года, однако ещё на Курской дуге в июле этого года некоторые лётчики и танкисты, как видно на фотографиях, носили не погоны, а старые петлицы.

Как меняли погоны

Реакция была неоднозначной. Например, Георгий Жуков их недолюбливал. Многие советские военачальники прошли Гражданскую и помнили «золотопогонников».

Конечно, сталинские погоны не были копией царских. Здесь была другая система обозначения званий, как и сами звания. Вместо подпоручика теперь был лейтенант. Штабс-капитан стал капитаном. Вместо капитана — майор. На погонах армии Российской империи звания обозначались только маленькими звёздочками. Большие звёзды для старшего офицерского состава первым ввёл Иосиф Сталин. Фельдмаршалы в царской армии ходили с погонами с двумя скрещенными жезлами на галунном зигзаге. Звания маршала Советского Союза после введения погон в 1943 году стали символизировать большая звезда и герб СССР.

Офицеры

Приказ № 1 от 1 марта 1917 года «О демократизации бывших армии и флота» уравнял в правах солдат и офицеров. Вскоре и само слово «офицер» стало восприниматься как контрреволюционное.

Только в первомайском приказе Наркома обороны в 1942 году оно появилось вновь. В начале 1943 года, с введением в Красной армии погон, слово «офицер» официально вышло из опалы. Командиры от комвзвода до комбрига стали называться по-другому.

Почему?

Считать введение погон личной инициативой верховного главнокомандующего не совсем верно. Погоны были введены решением Президиума Верховного Совета СССР. Председателем Президиума был Михаил Иванович Калинин . Это была запланированная реформа, подготовка к ней заняла почти десять лет.

Погоны были элементом формы русской армии с петровских времен, а апеллирование к именам великих русских полководцев было одним из методов воспитания патриотизма. Победа в Сталинградской битве переломила ход войны. Изменения в форме позволили воодушевить армию.

Кроме того, было понятно, что война рано или поздно закончится. Приходить в Берлин «командирами» и «комбригами» было недальновидно — нужна была приблизительная унификация со званиями стран-союзниц.

СМИ живо принялись обсуждать свежепринятый указ, подчеркивая символизм введения погон именно с позиции неразрывной связи русских побед.