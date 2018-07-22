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У Южного автовокзала отремонтируют дорогу за 10 миллионов рублей
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У Южного автовокзала отремонтируют дорогу за 10 миллионов рублей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Часть улицы Степана Разина отремонтируют до 25 октября этого года. Как указано в документах, опубликованных на сайте госзакупок, работы будут идти на участке от улицы Щорса до Авиационной. На работы по ремонту потратят 10,8 миллиона рублей.
Согласно документам, гарантия на новое дорожное покрытие 4 года, а на тротуары — 3 года. На участке дороги разберут, а затем восстановят покрытие, отремонтируют бордюры, заменят люки, нанесут разметку.
«Срезка поверхностного слоя асфальта методом холодного фрезерования выполняется с ограничением движения транспорта только в ночное время суток с предварительным уведомлением специализированной организации города, контролирующей безопасность движения автотранспорта», — указано в документах.
Недавно мы рассказывали, что до декабря в городе должны отремонтировать ещё несколько улиц — на ремонт Добролюбова, Радищева и Данилы Зверева уйдёт 52 миллиона рублей.
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