У Южного автовокзала отремонтируют дорогу за 10 миллионов рублей

Часть улицы Степана Разина отремонтируют до 25 октября этого года. Как указано в документах, опубликованных на сайте госзакупок, работы будут идти на участке от улицы Щорса до Авиационной. На работы по ремонту потратят 10,8 миллиона рублей.

Согласно документам, гарантия на новое дорожное покрытие 4 года, а на тротуары — 3 года. На участке дороги разберут, а затем восстановят покрытие, отремонтируют бордюры, заменят люки, нанесут разметку.

«Срезка поверхностного слоя асфальта методом холодного фрезерования выполняется с ограничением движения транспорта только в ночное время суток с предварительным уведомлением специализированной организации города, контролирующей безопасность движения автотранспорта», — указано в документах.