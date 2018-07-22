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Сирийская провинция Латакия приняла более миллиона беженцев
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Сирийская провинция Латакия приняла более миллиона беженцев 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сирийская провинция Латакия приняла более миллиона беженцев из других частей страны и даже из других государств. Об этом, передает телеканал «Россия 24», рассказал губернатор региона Ибрагим Худер Ас-Салем.
В Латакии работают магазины, учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс. Правительство Сирии при содействии России прилагает все силы, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома после освобождения районов от боевиков.
Ранее Минобороны России объявило о создании в Сирии специального центра приема, распределения и размещения беженцев. Он займется гуманитарными вопросами и поможет восстановить инфраструктуру и социальные службы.
Между тем бойцы сирийской армии продолжают освобождать от террористов районы Даръа и Кунейтра. Под контроль правительственных войск уже вернулся 21 населенный пункт.
Тем временем Израиль объявил, что по просьбе властей США, Канады и стран Европы эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» и членов их семей. О завершении «гуманитарной операции по спасению членов сирийской гражданской организации и их семей» сообщил в «Твиттере» пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.
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