Сирийская провинция Латакия приняла более миллиона беженцев

Сирийская провинция Латакия приняла более миллиона беженцев из других частей страны и даже из других государств. Об этом, передает телеканал «Россия 24», рассказал губернатор региона Ибрагим Худер Ас-Салем.

В Латакии работают магазины, учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс. Правительство Сирии при содействии России прилагает все силы, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома после освобождения районов от боевиков.

Ранее Минобороны России объявило о создании в Сирии специального центра приема, распределения и размещения беженцев. Он займется гуманитарными вопросами и поможет восстановить инфраструктуру и социальные службы.

Между тем бойцы сирийской армии продолжают освобождать от террористов районы Даръа и Кунейтра. Под контроль правительственных войск уже вернулся 21 населенный пункт.