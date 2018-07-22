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Старинную мельницу Борчанинова возле вокзала спрятали под лесами и зелёным полотном
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Старинную мельницу Борчанинова возле вокзала спрятали под лесами и зелёным полотном 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Старинную мельницу Борчанинова, которая стоит напротив железнодорожного вокзала скрыли от прохожих. Красивый фасад здания спрятали под строительными лесами и зелёным полотном.
На территории памятника архитектуры несколько месяцев назад начали строить жилой комплекс с апартаментами. В середине июня там обрушилась часть строящегося жилого комплекса.
Как указано на сайте ЖК, работы по реставрации главного фасада мельницы начались несколько дней назад.
После реконструкции в памятнике архитектуры разместится комплекс апартаментов с офисным центром. Рядом построят жилые дома переменной этажности, включая 36-этажную высотку.
Так выглядела территория мельницы в мае, когда работы только начинались. Эти снимки опубликовал фотограф ekamag на форуме Е1.RU.
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