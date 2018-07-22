В Казани проходят всероссийские соревнования на квадроциклах и мотовездеход

Санкт-Петербурга, Самары и Несколько десятков участников из Казани и Набережных Челнов, Москвы Ижевска выявляли сильнейшего в различных дисциплинах.

Первыми на старт вышли 30 квадроциклистов и 19 экипажей на мотовездеходах, которые на своих болидах преодолевали кросс. К слову, погода благоволила как спортсменам, так болельщикам — дождь так и и не пошел, несмотря на тучи.

Особые эмоции у зрителей вызвала такая дисциплина, как MUD RACING. Чтобы преодолеть дистанцию, участникам приходилось вместе со своими «железными конями» погружаться в огромную грязевую ванну. Картина получалась зрелищная!

22 июля на мототреке «Высокая гора» пройдут финальные заезды. Главный приз турнира — утилитарный снегоход Polaris Titan.