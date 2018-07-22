Один день из жизни монгольской семьи оленеводов 

Фотограф Джоэль Сантос преодолел тысячу километров по территории Северной Монголии, чтобы попасть к семье Ганбаа, живущей близ озера Хубсугул. Хотя Джоэль провел всего несколько дней в поселении малочисленного народа цаатаны, ехал он в далекие земли четыре дня: три из них на машине, один — верхом на лошади. В ходе путешествия по Монголии, в которое он пустился с переводчиком и еще одним приятелем-фотографом, Джоэль познакомился с семьей Ганбаа, главой которой является Пурев, вдова и оленевод.
Источник: Design You Trust
Фотограф проехал тысячу километров, чтобы попасть на земли одного из самых малочисленных народов на планете. Цаатаны до сих пор сохранили кочевой образ жизни, древние промыслы и культуру разведения северных оленей.
Пурев — женщина-оленевод и глава семьи — стоит рядом с традиционным семейным жилищем цаатанов под названием урц (чум), Алтайские горы, Монголия.
Один из самых юных членов семьи прижимается к оленю.
Пурев со своей семьей.
Пурев гладит белоснежного оленя.
Для цаатанов олени являются источником молока и сыра. И конечно же, олени служат средством передвижения для оленеводов.
Маленькая Укра уже может ездить на олене, который принадлежит ее семье.
Пурев растапливает печь в юрте сушеным оленьим навозом.
Женщины наслаждаются теплом от костра.