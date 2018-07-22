Управляющие компании вычеркнут из списка живых

Департамент по жилищной политике обратится в суд с заявлением об аннулировании лицензий у 29 управляющих компаний (УК).

УК-клоны?

Причина такого массового исхода в том, что эти компании последние полгода (период, который охватила проверка) не управляли никакими домами, то есть, попросту говоря, — не работали, фактически не существовали.

Для чего они в таком случае получали лицензии? Ещё на старте введения лицензирования были прогнозы, что управляющие компании, реально работающие на рынке ЖКХ, будут создавать что-то типа своих клонов, чтобы в случае лишения лицензии переводить на них свой жилой фонд. Но массового отзыва лицензий не случилось, и клоны без дела простояли на запасных путях. Лицензирование в 2015 году ввели, чтобы повысить ответственность управляющих компаний перед собственниками по принципу: будешь плохо работать — отзовём лицензию. Но «дубинка» не сработала.

Много дела, мало толку

— Ни одну компанию в регионе не лишили лицензии за нарушение лицензионных требований. Да на всю Россию , думаю, таких случаев единицы, если они вообще есть, — говорит председатель комитета по жилищной политике Заксобрания области Геннадий Антонцев . — Процесс, который орган жилищного надзора инициировал в отношении этих 29 компаний, лишением лицензии назвать трудно. Эти компании никогда не работали — просто существовали в режиме запасного варианта или были созданы «на пробу». Бизнес часто прыгает в незнакомую нишу на всякий случай: вдруг пригодится. А если не срослось, то и не начали ничего.

— Представляете, какая огромная, но бессмысленная работа сейчас развернётся в департаменте по жилищной политике, в судах? Сколько одной бумаги изведут! — говорит адвокат, председатель общественного совета при профильном министерстве Григорий Калёнов.

— Бессмысленная, потому что она направлена на то, чтобы лишить лицензии компании, которые никогда не были представлены на рынке, а значит, никак не влияют на качество оказания жилищно-коммунальных услуг. С самого начала лицензирование было интересно только чиновникам, потому давало штат, влияние, значимость … Население заинтересовано в конечном результате, в улучшении качества услуг. Но есть единственный механизм, который работает на эту цель — это создание конкуренции на рынке. На нашем ЖК-рынке её как не было, так и нет.