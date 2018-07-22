В Рио-де-Жанейро два человека погибли при крушении самолета около базы ВВС

В бразильском Рио-де-Жанейро не менее двух человек погибли при крушении легкомоторного самолета. О происшествии сообщил телеканал Globu. Как уточняется, ЧП произошло неподалеку от базы ВВС Бразилии в районе Санта-Круз. Практически сразу после взлета самолет упал в овраг и загорелся, передает ТАСС . Два человека, находившихся на борту, погибли. Сейчас на месте катастрофы работают спасатели. Рядом с военной базой Санта-Круз расположен одноименный спортивный лётный клуб. Пока не сообщается, принадлежал ли ему разбившийся самолет.