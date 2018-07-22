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В Рио-де-Жанейро два человека погибли при крушении самолета около базы ВВС
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В Рио-де-Жанейро два человека погибли при крушении самолета около базы ВВС 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В бразильском Рио-де-Жанейро не менее двух человек погибли при крушении легкомоторного самолета. О происшествии сообщил телеканал Globu.
Как уточняется, ЧП произошло неподалеку от базы ВВС Бразилии в районе Санта-Круз. Практически сразу после взлета самолет упал в овраг и загорелся, передает ТАСС. Два человека, находившихся на борту, погибли. Сейчас на месте катастрофы работают спасатели.
Рядом с военной базой Санта-Круз расположен одноименный спортивный лётный клуб. Пока не сообщается, принадлежал ли ему разбившийся самолет.
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