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Усик победил Гассиева
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Усик победил Гассиева 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Бой прошел все 12 раундов.
Победитель Кубок имени Мохаммеда Али и звание чемпиона мира по версии самого популярного периодического издания в мире бокса — американского журнала The Ring. Ну и собрал в своих руках все 4 основных чемпионских пояса в данной весовой категории.
В турнире восьми лучших действующих бойцов мира в первом тяжёлом весе фаворитами считались как раз Александр Усик и Мурат Гассиев. Четвертьфинальные и полуфинальные поединки обошлись без сюрпризов. Усик досрочно победил многолетнего чемпиона мира в прошлом Марко Хука (ФРГ), а затем в упорном бою выиграл у латвийца Майриса Бриедиса, что добавило к имевшемуся у него чемпионскому поясу WBO мировой титул WBC.
Аналогично Гассиев сперва нокаутировал экс-чемпиона мира поляка Кшиштофа Влодарчика, а потом победил нокаутом в яркой и бескомпромиссной схватке кубинца Юниера Дортикоса. К имевшемуся у него перед началом турнира титулу IBF он добавил чемпионский пояс WBA Super.
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