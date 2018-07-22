Усик победил Гассиева

Бой прошел все 12 раундов.

Победитель Кубок имени Мохаммеда Али и звание чемпиона мира по версии самого популярного периодического издания в мире бокса — американского журнала The Ring. Ну и собрал в своих руках все 4 основных чемпионских пояса в данной весовой категории.

В турнире восьми лучших действующих бойцов мира в первом тяжёлом весе фаворитами считались как раз Александр Усик Мурат Гассиев . Четвертьфинальные и полуфинальные поединки обошлись без сюрпризов. Усик досрочно победил многолетнего чемпиона мира в прошлом Марко Хука ( ФРГ ), а затем в упорном бою выиграл у латвийца Майриса Бриедиса, что добавило к имевшемуся у него чемпионскому поясу WBO мировой титул WBC.

Аналогично Гассиев сперва нокаутировал экс-чемпиона мира поляка Кшиштофа Влодарчика, а потом победил нокаутом в яркой и бескомпромиссной схватке кубинца Юниера Дортикоса. К имевшемуся у него перед началом турнира титулу IBF он добавил чемпионский пояс WBA Super.