Глава минфина Франции потребовал повышения налогов на деятельность интернет-гигантов

ПАРИЖ, 22 июля. / ТАСС /. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает необходимым повысить налоги на операции крупнейших интернет-компаний. Об этом он заявил в субботу в интервью агентству France-Presse на полях форума Группы двадцати в Буэнос-Айресе

"Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google , Amazone, Facebook", — сказал французский министр. — Речь идет о справедливости".

"Если мы хотим, чтобы международная налоговая система была эффективной, необходимо взимать соответствующие налоги с тех, кто имеет более высокие результаты", — отметил Ле Мэр. «Подготовка такой реформы должна продолжаться в рамках Организации экономического сотрудничества и развития », — считает он.

Идею введения общеевропейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций в прошлом году выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон . На саммите ЕС по цифровым технологиям это предложение поддержали 19 из 28 стран Евросоюза. После этого Еврокомиссия приступила к подготовке реформы.

Как напоминают информационные аналитики, Еврокомиссия предлагает ввести в странах ЕС «цифровой налог» в размере 3% от валового дохода крупных компаний отрасли информационных технологий, таких как американские Google, Facebook и другие интернет-гиганты.