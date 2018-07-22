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Глава минфина Франции потребовал повышения налогов на деятельность интернет-гигантов
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Глава минфина Франции потребовал повышения налогов на деятельность интернет-гигантов 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает необходимым повысить налоги на операции крупнейших интернет-компаний. Об этом он заявил в субботу в интервью агентству France-Presse на полях форума Группы двадцати в Буэнос-Айресе.
"Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook", — сказал французский министр. — Речь идет о справедливости".
"Если мы хотим, чтобы международная налоговая система была эффективной, необходимо взимать соответствующие налоги с тех, кто имеет более высокие результаты", — отметил Ле Мэр. «Подготовка такой реформы должна продолжаться в рамках Организации экономического сотрудничества и развития», — считает он.
Идею введения общеевропейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций в прошлом году выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон. На саммите ЕС по цифровым технологиям это предложение поддержали 19 из 28 стран Евросоюза. После этого Еврокомиссия приступила к подготовке реформы.
Как напоминают информационные аналитики, Еврокомиссия предлагает ввести в странах ЕС «цифровой налог» в размере 3% от валового дохода крупных компаний отрасли информационных технологий, таких как американские Google, Facebook и другие интернет-гиганты.
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