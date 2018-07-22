Ещё
Владелец «Спартака» заявил о переборе игроков в команде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелец «Спартака» заявил о переборе игроков в команде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал летнюю трансферную кампанию своего клуба, передает Sport24.
Федун отметил, что сейчас в команде существует перебор футболистов.
"Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще-то? Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится", — сказал он.
Этим летом красно-белых пополнили защитник Самюэль Жиго и полузащитник Александр Ташаев.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Ашдодом» в контрольном матче.
Газета.Ru: последние новости
СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии В США при взлете разбился небольшой самолет СМИ: брат отравленного "Новичком" мужчины удивился его выписке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коалиция США ударила по мирным жителям263
В Москве произошла перестрелка7
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию194
Рак и гепатит: экологи бьют в набат из-за ЧП с Днепром4
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США227
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение