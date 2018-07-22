Владелец «Спартака» заявил о переборе игроков в команде

Федун отметил, что сейчас в команде существует перебор футболистов.

"Усиление команде нужно всегда. Вопрос в том, что и сейчас у нас уже перебор игроков. Куда сейчас еще-то? Если кто-то уйдет, тогда, конечно, кто-то еще появится", — сказал он.

Этим летом красно-белых пополнили защитник Самюэль Жиго и полузащитник Александр Ташаев

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с «Ашдодом» в контрольном матче.