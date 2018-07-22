«Управление в режиме реального времени»

Одна из самых обаятельных и занятых женщин, выступавших на Московском урбанистическом форуме в этом году — Франческа Бриа ответила на четыре вопроса МОСЛЕНТЫ в такси, по пути из «Зарядья» в Институт «Стрелка». Выяснилось, что по итогам прямых голосований горожан в 18 кварталах Барселоны сейчас перекрывают движение и высаживают парки на месте дорог, а технологии умного города столица Каталонии внедряет, начиная с олимпиады 1992 года.

«Умный город» с 1992 года? Как столица Каталонии стала «умным городом»? Когда Барселона начала развиваться в этом направлении?

Первые шаги на этом пути Барселона сделала уже давно. Еще в ходе подготовки к олимпиаде 1992 года многие инвестиции были направлены на то, чтобы создать инфраструктуру нового типа, — то, что сегодня мы называем «умной инфраструктурой».

В ее основе — комбинация связности (возможности соединения), сенсорная сеть и big data (большие объемы данных, — англ.), которыми может оперировать искусственный интеллект.

С тех пор мы в Барселоне интегрируем «умные» инфраструктуры и цифровые технологии, чтобы повысить мобильность управления городом, объединить и сделать более стабильной работу разных его систем.

В наши дни с помощью этих систем мы принимаем решения по всем крупным городским проблемам нашего времени, связанных с качеством воздуха, изменениями климата, организацией производства энергии из возобновляемых источников, улучшением здравоохранения.

Так что Барселона поставила современные цифровые технологии на службу своим горожанам. Причем изначально эта система выстраивалась на стремлении решить проблемы, а не на самих инновационных технологиях.

Мультикультурный город? Какие принципиально новые возможности по управлению городом возникают при работе с анализом большого объёма данных? И почему в результате этой работы пришлось перестраивать главную пешеходную артерию города — Рамблу?

Из-за своей архитектуры, моря, пляжа, и того, как город построен, Барселона привлекает много туристов. И нам нужно поддерживать баланс в городе, а не отдавать его неконтролируемому нашествию туристов. Так что мы стараемся соблюдать интересы горожан, и делать все возможное, чтобы не было скоплений народа в центре, где и находится Рамбла.

Для этого мы проводим политику по направлению потоков туристов в другие части города. В том числе, это делается и на основе анализа Big data: мы видим, какие кварталы переполнены, а какие, наоборот, могут принять людей, для этого мы подталкиваем их к тому, чтобы побыстрей покинуть центр.

А в целом, Рамбла перестраивается, потому что это — символ Барселоны: открытого города искусств, в котором сочетается множество культур. И мы дали возможность молодым архитекторам реализовать свое видение того, как ее можно улучшить, сохраняя при этом идентификацию и сам дух центра города.

Например, мы не открываем там исключительно туристический бизнес, и другими подобными методами стремимся сбалансировать жизнь центра.

Проект обновления Рамблы сейчас в процессе реализации, и нацелен на то, чтобы сбалансировать интересы двух сторон. С одной стороны нужно, чтобы сохранялась культурная идентичность, удобство Барселоны для жизни самих горожан, а с другой — нужно больше зелени, больше общественных пространств.

Следование этим двум принципам и определяет то, как будет выглядеть Рамбла после завершения работ. Кроме того, на ее вид повлияет и то, что после атак террористов на Барселону в августе прошлого года, когда городу был нанесен удар, Рамбла стала символом сопротивления терроризму и всем проявлениям насилия.

Анализ big data? Как работа с большими объемами данных отражается на решениях, которые принимают мэрия и городские чиновники?

Со всего города сейчас в единый центр аналитики даных приходит столько цифровой информации о состоянии Барселоны, что три года назад 90 процентов из этого объема у нас просто не было. Это резкий скачок, революция Big Data.

В центре аналитики данных сейчас работает около 30 человек, — это специалисты с современным образованием и навыками в области цифровой науки, которые понимают, как при помощи современной техники обработать большие объемы данных. Они могут проводить прогнозирующее моделирование, анализируя статистику, и в состоянии принимать решения, потому что понимают, как делать правильные выводы из анализа big data.

Да и вообще, мы очень многое делаем сейчас на основе этой технологии, например, меняем режим работы государственных учреждений.

Важно упомянуть, что мы используем big data и в другом направлении: повсюду делаем доступной информацию о том, на что расходуется бюджет города и какие зарплаты у госслужащих. Это способствует борьбе с коррупцией и делает более прозрачной работу мэрии.

По всему городу цифровые данные включены в работу многих систем: от транспортной до инвестиционной. Так и происходит управление городом в режиме реального времени.

Доступ к принятию городских решений? Как вы добиваетесь того, чтобы горожане не принимала в штыки программы благоустройства и конкретные работы на улицах, осложняющие проход и проезд?

Один из самых интересных экспериментов, который затрагивает сейчас управление Барселоной — это доступ к принятию городских решений, распространившийся теперь на множество пользователей. Потому что для нас строить город будущего, значит строить более демократичный город, чтобы большинство населения имело возможность влиять на решения, которые принимает правительство.

70 процентов действий правительства Барселоны — это работа с заявками от горожан. Так мы используем современный метод, основанный на сочетании онлайн— и офлайн-демократии. Где-то имеет место прямая демократия: инициативы горожан, их участие в распределении бюджета. В других случаях проявляется репрезентативная демократия.

Мы уже очень многих горожан включили в процесс принятия решений. В данный момент в городе параллельно идет 11 программ, основанных на прямых решениях горожан.

Например, один крупных городских проектов, «Barcelona superblocks». Это очень амбициозный проект: мы сокращаем часть дорог в 18 кварталах города, чтобы создать больше общественных, озелененных пространств, уменьшить загрязнение воздуха и уровень шума. Проект вызывает множество конфликтов и противоречий, но мы считаем, что это нормально. Потому что конфликт — это одно из естественных состояний общества при демократическом управлении.

Мы считаем, что в первую очередь нужно постоянно соблюдать баланс интересов горожан. Например, обеспечивая доступ к принятию городских решений для жителей с низким уровнем дохода, для тех, кто живет не в центре.

Мы считаем, что именно так и должно быть выстроено управление «умным городом»: новые возможности цифровой революции должны работать в связке с учетом мнения большинства, а не меньшинства горожан, вовлеченных в процесс принятия решений.