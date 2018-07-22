«Свиные пятачки», асимметрия и другие последствия неудачной ринопластики: разбираем на примере звезд

Коррекция носа — одна из популярных сегодня операций. Девушки в погоне за красотой уже не боятся ложиться под скальпель. А может ли что-то пойти не так? На все интересующие вопросы редакции WMJ.ru отвечает пластический хирург.

Ринопластика — это косметологическая процедура или ее можно отнести к ряду серьезных операций?

Настоящая ринопластика— это пластическая операция, хирургическая коррекция носа, достаточно серьезная операция, которая всегда относилась к одной из самых сложных в пластической хирургии. Но на сегодняшний день стала популярна так называемая безоперационная ринопластика, что приводит к подмене понятий. Безоперационная ринопластика — это косметология. Путем различных инъекций маскируются какие-либо деформации носа. Допустим, путем введения филлера на основе гиалуроновой кислоты можно откорректировать горбинку, поднять кончик носа. Путем введения ботулотоксина можно немного уменьшить объем крыльев носа. Также можно приподнять кончик носа нитями. Данные косметологические приемы как раз относятся к безоперационной ринопластике. К хирургии она не имеет отношения, и ее возможности уже, чем у пластической операции.

По каким причинам делают ринопластику?

К причинам, конечно же, относится недовольство либо внешностью в целом, либо формой своего носа. В большинстве случаев пациенты обращаются с просьбами уменьшить размер носа, убрать горбинку, сделать кончик или спинку носа немного уже или приподнять. Естественно, носы очень разные, поэтому пожелания всегда отличаются. Сейчас существует определенная мода: маленькие женские носы с узкой спинкой носа и узким приподнятым кончиком, которые мы часто видим на типажах лица baby-face. Однозначно эти носы упрощают восприятие лица в целом, но хорошо смотрятся на фотографиях в Instagram, поэтому это распространенное пожелание. Но важно понимать, что такая форма носа подходит далеко не всем.

Какие существуют техники выполнения операции?

Техник очень много, но существует два основных варианта: открытаяринопластика и закрытая. Отличаются они тем, что при закрытой

ринопластике никаких наружных разрезов не происходит, все разрезы делаются внутри носа, на слизистой, и хирург уже филигранно выполняет операцию на таком ограниченном пространстве с ограниченной видимостью.

Открытая

ринопластика подразумевает разрез на колумелле. Тогда кожу носа можно в прямом смысле откинуть, обеспечив отличную видимость. Имеются и последствия: небольшой след на перегородке и реабилитация после такой операции длительнее и сложнее.

— так Георгий охарактеризовал проделанную ринопластику Лил Ким.

Как проходит послеоперационный период?

Важно понимать, что в ходе большинства операций по изменению формы носа корректируется костная пирамида, уменьшается костная горбина, смещаются кости. То есть когда хирург работает с костями, неизбежно возникают отек и кровоизлияние. На нос в конце операции накладываются фиксирующая повязка, гипс или шина, в сам нос устанавливаются тампоны. Основной дискомфорт как раз таки связан с тампонами, так как дыхание в этот период ограничено. Шина и фиксирующая повязка на носу сохраняются от 7 до 10 дней в зависимости от операции. Через две недели, как правило, пациенты уже могут приступать к обычным делам, маскируя послеоперационные следы легкой косметикой.

Через какое время после операции можно будет увидеть конечный результат?

Достаточно большой отек сохраняется до трех недель, небольшой — до трех месяцев, но считается, что нос немного меняется и приобретает новые очертания даже в течение года.

Почему девушки идут на вторую, третью и даже седьмую операцию по коррекции носа?

Ринопластика — одна из списка тех пластических операций, после которых часто требуется коррекция. Можно сказать, что мировая норма предусматривает 20% подобных операций, после которых нужна какая-либо коррекция. Помимо того что мы делаем в операционной, есть еще так называемый период восстановления, когда идет формирование подкожных рубцов, костной мозоли, и здесь уже не все зависит от хирурга. В данный период подключается уже организм пациента, и здесь могут быть определенные нюансы.

Через какое время операцию можно повторить?

Конечно, лучше проводить операцию однократно. Ринопластика должна быть сделана раз и навсегда. Но если возникает острая необходимость повторить операцию, тогда коррекция проводится не раньше чем через шесть месяцев.

Правда ли, что в некоторых случаях отек полностью сходит только через год? Как избежать этого?

Как было сказано ранее, основные выраженные результаты проявляются в течение трех месяцев, но нос может меняться до года. Во избежание такого эффекта необходимо проконсультировать пациента о требованиях реабилитации, проводить физиопроцедуры и массаж, но для каждого комплекс процедур свой.

По каким критериям нужно выбирать хирурга?

Критериев, конечно, очень много. Это всегда сложный вопрос, ведь речь о выборе врача, которому можно доверить свое лицо. В первую очередь пациенту нужно быть уверенным в том, что выбранный хирург — профессионал в данной области. Он может быть великолепным специалистом в чем угодно, но пластические операции у него выходят плохо, хотя он их и практикует. Кроме того, выбирая хирурга, нужно смотреть на все факторы: на клинику, репутацию, стаж работы и непосредственно примеры результатов, которые он продемонстрирует на предварительной консультации.

Стоит ли обращаться к тому же специалисту, если он уже раз выполнил операцию некорректно?

С одной стороны, доверие к специалисту может быть утеряно, а с другой — только он знает, что внутри этого носа происходило: какие хрящи он удалял или уменьшал, какие швы наложил, какой трансплантат ввел. На мой взгляд, в такой ситуации будет правильным как минимум поддерживать коммуникацию со своим доктором.

Какие риски существуют?

Ринопластика — это пластическая операция, которая проводится под общей анестезией в течение 1,5–2 часов, и ей присущи все риски, которые связаны с любой операцией. Пожалуй, основной риск — это недовольство пациента эстетическим видом после исправления носа. То есть это даже не хирургические риски, а именно неудовлетворенность пациента после ринопластики.

Что делать, если пациент остался недоволен результатом?

Недовольство может быть объективное и субъективное, поэтому здесь нужен индивидуальный подход. Если это недовольство субъективное: нос корректно прооперирован, получен хороший эстетический результат, — но пациент говорит, что хотел чуть повыше кончик, спинку, а этого было невозможно достичь. В данном случае у пациента практически нет возможности предъявить или обосновать свои претензии. С объективным недовольством все наоборот: присутствуют видимая деформация, смещение носа, выраженная асимметрия. Тогда, конечно же, жалобы пациента объективны, и, согласно договору на лечение, он может предъявить претензии к клинике и оперирующему хирургу.

Какие существуют противопоказания?

Перед выполнением операции пациенту необходимо пройти обследование и сделать специализированное исследование — компьютерную томографию носа, пазух и осмотр ЛОР-врача, чтобы уточнить наличие локальных противопоказаний. Если они не выявлены, то проводить операцию можно.

Что нужно знать, прежде чем решиться на операцию?

Прежде чем решиться на операцию, нужно, конечно, пообщаться с несколькими докторами и узнать не только ту информацию, которую можно почерпнуть в Интернете, а услышать рекомендации от профессионала. Как хирург проводит операцию, какие вас ждут особенности реабилитационного периода — для утверждения своего решения нужно проговорить все эти важные детали на очном осмотре и при личном общении с доктором.

Возможно ли, что после ринопластики произойдет опускание кончика носа? По каким причинам это происходит?

Да, небольшое движение кончика носа вниз после ринопластики допустимо. В ходе операции такие риски закладываются, потому что даже если это произошло в период реабилитации, внешний вид носа при этом не портится.

— рассказал пластический хирург Георгий Чемянов.

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Фото: Instagram, Shutterstock