Агент Миньоле: Наша задача — найти правильный вариант для Симона

— Это ничего не меняет. Наша задача — найти правильный вариант для Миньоле, и переход Алиссона не изменит этого. Мы знаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не сядет в запас. Мы оцениваем ситуацию и ищем решение, которое позволит Симону регулярно получать игровую практику. У нас есть варианты. Следующие несколько дней будут решающими, — цитирует Ваесена Walfoot.

Напомним, трансфер Алиссона обошелся «Ливерпулю» 62,5 миллиона евро. Эта цифра может увеличиться еще на 10 миллионов благодаря различным бонусам.