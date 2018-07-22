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Агент Миньоле: Наша задача — найти правильный вариант для Симона
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Агент Миньоле: Наша задача — найти правильный вариант для Симона 

Советский спорт 25 минут назад
— Это ничего не меняет. Наша задача — найти правильный вариант для Миньоле, и переход Алиссона не изменит этого. Мы знаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не сядет в запас. Мы оцениваем ситуацию и ищем решение, которое позволит Симону регулярно получать игровую практику. У нас есть варианты. Следующие несколько дней будут решающими, — цитирует Ваесена Walfoot.
Напомним, трансфер Алиссона обошелся «Ливерпулю» 62,5 миллиона евро. Эта цифра может увеличиться еще на 10 миллионов благодаря различным бонусам.
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