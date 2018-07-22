Украина и Россия ссорятся из-за засухи в Крыму

Чудовищная засуха и нехватка воды привели к тому, что часть Крымского полуострова стала похожей на пустыню.

Сергей Аксенов , глава правительства Крыма , в июне объявил чрезвычайное положение в нескольких районах полуострова. 3 июля он обратился к российскому правительству с просьбой как можно скорее оказать финансовую помощь, пишут Janes 360 и The Moscow Times. По сравнению с прошлым годом урожаи крестьян сократились вдвое (что, тем не менее, не мешает России отправлять крымское зерно в Сирию ).

Фотографии, опубликованные украинскими властями, основываются на спутниковых данных и показывают драматические изменения, происшедшие с июля 2016 по июль 2018 года как в сельскохозяйственных районах, так и в экосистемах. Украинские власти во всем обвиняют «равнодушные» российские оккупационные власти.

Находящиеся под контролем государства российские СМИ, со своей стороны, пришли в ярость и считают, что Украина «хвастается» сложившейся ситуацией, после того, как депутат украинского парламента указал на проблемы, в частности, на перекрытый канал с Украины.

«Украина хвастается засухой!» — пишет информационное агентство РИА Новости, в то время как «Звезда» под заголовком «Украина берет на себя ответственность за засуху» пишет, что в большинстве районов воды достаточно.

То, что украинский парламентарий, поднявший вопрос, Мустафа Джемилев , крымский татарин — представитель «экстремистской организации», по словам российских властей, не помогло:

«Россия не заботится о Крыме»

Крымский полуостров оказался в руках России в 2014 году после спорного референдума и аннексии, осуществленной сепаратистами и российскими солдатами в форме без знаков отличия.

«Небрежное отношение оккупационных властей к уникальной природе Крыма может привести к массовой гибели растений и животных, эрозии почвы, пожарам в экосистемах и экологическим катастрофам на полуострове», пишет украинское Министерство временно оккупированных территорий.

Это ведет к «неизбежным потерям» для гражданского населения, предупреждает министерство. Украинские власти делают вывод о том, что Россия не заинтересована в развитии Крыма. На полуострове сейчас проживает 2,3 миллиона человек.

Не исключают российское вторжение

Впрочем, в украинском сообщении для прессы не упоминается о том, что канал из украинской реки Днепр, покрывающий 85% потребности в воде Крымского полуострова, был перекрыт сразу же после аннексии.

Именно этот вопрос поднял Джемилев. Он сказал также, что то, что Россия может с помощью военных мер заставить Украину обеспечить снабжение водой, невероятно, поскольку Путина Крым интересует исключительно из-за военной базы в Севастополе

«Поведение Путина, впрочем, непредсказуемо, так что ничего исключить нельзя», — заявил он, по сообщению информационного агентства Unian.

Канал из Днепра был построен в 1961-1971 гг. после того, как Крым был «преподнесен в качестве подарка» от Российской Союзной Республики Украинской Союзной Республике, в то время этот жест не имел особого практического значения.