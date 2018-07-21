Экс-советник Трампа хочет создать правую «супергруппу» в ЕП, сообщили СМИ

Ожидается, что этот фонд под названием The Movement ("Движение") будет проводить опросы, давать рекомендации по пропаганде и предоставлять членам правых движений результаты научных исследований. Бэннон намерен сделать так, чтобы его «Движение» в перспективе оказалось более влиятельным, чем фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса , и возглавило правопопулистский бунт.

По данным Daily Beast, за прошедший год Бэннон общался со многими движениями правого толка и их представителями, включая британского политика Найджела Фаража, венгерского премьера Виктора Орбана , французскую партию «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен , а также популистские объединения в Польше

Одна из первоочередных целей Бэннона, как пишет издание, — создать некую правую «супергруппу» в Европейском парламенте после общеевропейских выборов в мае 2019 года. По мнению СМИ, популистский блок, который объединит треть европейских законодателей, как того ожидает Бэннон, сможет серьезно влиять на парламентские процессы, а сам инициатор получит немалую власть внутри этого блока.

Штаб-квартира «Движения», предположительно, будет расположена в Брюсселе . Через несколько месяцев там начнут нанимать сотрудников. Ожидается, что к выборам в ЕП в фонде на полную ставку будут работать менее 10 человек, включая специалиста по социальным исследованиям, информационного посредника, офис-менеджера и аналитика. В случае успеха данного проекта штат расширится до 25 человек.

Сам Бэннон планирует проводить половину своего времени в Европе, но не в самом офисе, как поясняет Daily Beast, а «в поле». Он убежден, что в ближайшие годы резко завершится эпоха европейской интеграции.

"Правый популистский национализм — вот, что произойдет. Вот, что будет править. Будут отдельные национальные государства с их собственной идентичностью, собственными границами", — заявил он изданию.

Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2018 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот «потерял рассудок». Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.