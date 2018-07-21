Экс-советник Трампа хочет создать правую «супергруппу» в ЕП, сообщили СМИ 

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон собирается учредить в Европе некоммерческую организацию, которая поддержит движение популистов правого толка на континенте, пишет издание Daily Beast.
Ожидается, что этот фонд под названием The Movement ("Движение") будет проводить опросы, давать рекомендации по пропаганде и предоставлять членам правых движений результаты научных исследований. Бэннон намерен сделать так, чтобы его «Движение» в перспективе оказалось более влиятельным, чем фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, и возглавило правопопулистский бунт.
По данным Daily Beast, за прошедший год Бэннон общался со многими движениями правого толка и их представителями, включая британского политика Найджела Фаража, венгерского премьера Виктора Орбана, французскую партию «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, а также популистские объединения в Польше.
Одна из первоочередных целей Бэннона, как пишет издание, — создать некую правую «супергруппу» в Европейском парламенте после общеевропейских выборов в мае 2019 года. По мнению СМИ, популистский блок, который объединит треть европейских законодателей, как того ожидает Бэннон, сможет серьезно влиять на парламентские процессы, а сам инициатор получит немалую власть внутри этого блока.
Штаб-квартира «Движения», предположительно, будет расположена в Брюсселе. Через несколько месяцев там начнут нанимать сотрудников. Ожидается, что к выборам в ЕП в фонде на полную ставку будут работать менее 10 человек, включая специалиста по социальным исследованиям, информационного посредника, офис-менеджера и аналитика. В случае успеха данного проекта штат расширится до 25 человек.
Сам Бэннон планирует проводить половину своего времени в Европе, но не в самом офисе, как поясняет Daily Beast, а «в поле». Он убежден, что в ближайшие годы резко завершится эпоха европейской интеграции.
"Правый популистский национализм — вот, что произойдет. Вот, что будет править. Будут отдельные национальные государства с их собственной идентичностью, собственными границами", — заявил он изданию.
Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2018 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот «потерял рассудок». Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.