СМИ: «МЮ» продаст Рохо, чтобы купить Магуайра

Отмечается, что Рохо еще не прибыл в расположение «МЮ», который сейчас проводит предсезонное турне по США . Аргентинец отсутствует в команде, несмотря на то, что ЧМ-2018 завершился неделю назад, а сборная Аргентины завершила выступление на турнире в России еще в конце июня.

Рохо играет в «МЮ» с 2014 года. В составе клуба в прошлом сезоне он провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями и получив 6 желтых карточек. На чемпионате мира в пяти матчах он забил 1 гол и получил 2 «горчичника».

Магуайр выступает за «Лестер» с сезона-2017/18. В нем защитник провел 44 матча, забив 2 мяча и сделав 4 голевые передачи. В составе сборной Англии на ЧМ-2018 Магуайр сыграл в 7 матчах, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас.