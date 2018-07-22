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Роджер Федерер: «Я хотел сняться с Уимблдона в 2003 году»
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Роджер Федерер: «Я хотел сняться с Уимблдона в 2003 году» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Швейцарец Роджер Федерер вспомнил свою первую победу на Уимблдоне, поделившись видео в своем Фейсбуке. Спортсмен рассказал о том, что хотел сняться с турнира из-за травмы.
— Я повредил спину в своем четвертом раунде против Фелисиано Лопеса во время разминки, — сказал Федерер. — Я не был уверен, смогу ли продолжить матч. В итоге я быстро восстановился и дошел до финала Уимблдона. Помню, что когда у меня было два очка в матче, я начал верить в то, что могу стать победителем Уимблдона в последние две минуты. И когда это случилось, это был самый особенный момент.
В розыгрыше Уимблдона текущего года швейцарец потерпел поражение от Кевина Андерсона в четвертьфинале турнира. Федерер вел по сетам 2-0, но проиграл три подряд, причем в последнем было разыграно 24 гейма (Андерсон выиграл 13:11). Игра в общей сложности длилась 4 часа 17 минут.
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