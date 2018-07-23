Федерер снялся с турнира ATP в Торонто

«Я очень разочарован, что не сыграю на Кубке Роджерса этим летом. Всегда было большим наслаждением играть перед канадскими фанатами, но планирование является ключом к моему долголетию в спорте, поэтому я с сожалением принял решение сняться с турнира в Торонто в этом году», — цитирует Федерера сайт Ассоциации профессионалов-теннисистов (ATP).

Федерер планирует принять участие в турнире ATP в Цинцинатти.

Турнир в Торонто, который также проводится в Монреале , состоится с 6 по 12 августа.

ATP опубликовала обновлённый 23 июля рейтинг спортсменов, согласно которому Федерер остался на второй строчке.