«Зенит» забил 3 гола «Интеру», но победить не сумел

В итальянской Пизе петербургский "Зенит" провёл свой заключительный матч на предсезонных тренировочных сборах, накануне старта нового сезона. Соперником «сине-бело-голубых» стал миланский «Интер».

Протокол игры

Зенит

(1:0) Кандрева Антонио 16'

(2:1) Икарди Мауро 50'

63' Мак Роберт (2:2)

73' Эрнани Азеведо (2:3)

(3:3) Мартинес Лаутаро 75'

Ханданович Самир • Далберт Эстеван • Де Врей Стефан • Шкриньяр Милан • Д'Амброзио Данило • Валеро Борха • Гальярдини Роберто • Кандрева Антонио • Асамоа Квадво • Политано Маттео • Икарди Мауро

Запасные: Берни Томмазо • Паделли Даниэле • Раноккия Андреа • Мартинес Лаутаро • Помпетти Марко • Эммерс Сиан

21 июля.

"Зенит" подходил к последнему матчу на сборах в отличном настроении, выиграв 4 предыдущих встречи. Рассчитывала команда Сергея Семака обыграть и «Интер», так как итальянская команда только недавно начала свой подготовительный процесс, поэтому ещё очень далека от своих оптимальных физических кондиций.

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В матче с «Интером» Сергей Семак решил сыграть в два нападающих — пару составили Себастьян Дриусси и включившийся в тренировочный процесс после чемпионата мира Артём Дзюба, несмотря на то, что Лучано Спаллетти выставил на игру свой оптимальный состав из сильнейших исполнителей, во главе с центральным нападающим Мауро Икарди, который, увы, не был вызван на чемпионат мира в сборную Аргентины

"Зенит" был не против активно начать встречу, но миланцы не были настроены на игру на высоких скоростях, поэтому всячески гасили игровой темп, понимая, что на сегодняшний день они серьёзно уступают питерцам в функциональном плане. Тем не менее мастерства игрокам «Интера» хватало, чтобы больше контролировать мяч.

Первая десятиминутка прошла без каких-либо интересностей. По её истечению питерцы пытались выпросить пенальти, когда мяч попал в штрафной площади в руки Шкриньяру, однако свисток судьи промолчал. Голами к середине первого тайма по сути и не пахло, но он вдруг был забит итальянцами — Кандреве позволили сместиться с фланга в центр и хлёстко пробить в дальний угол ворот.

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Питерцы практически не отреагировали на пропущенный гол, не пытаясь перехватить инициативу и зажать миланцев на одной стороне поля. В основном использовались забросы и подачи на Дзюбу, который пытался, как правило, сбрасывать мяч на партнёров, но не получалось. Когда же Дзюба решил пробить головой, получилась удачная скидка в темп на Нобоа, и Кристиан отправил мяч в угол ворот, сравняв счёт в матче.

После забитого гола «Зенит» немного завёлся, начав действовать агрессивней, но это едва не сыграло во вред — Валеро мог снова вывести «Интер» вперёд на контратаке, но российскую команду в последний момент успел спасти Анюков. Тем не менее в дебюте второго тайма «сине-бело-голубые» всё же пропустили второй гол в свои ворота — пенальти заработал Валеро в борьбе с Мевлей, а Икарди с точки уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

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"Зенит" прибавил после неприятного начала тайма, и здесь уже начали просматриваться проблемы команда Лучано Спаллетти с функциональной подготовкой. Чувствовалось, что петербургская команда точно забьёт, и это случилось уже к середине второго тайма: вышедшие на замены Смольников и Мак соорудили гол — Игорь отправил на партнёра мяч в штрафную площадку, а Роберт ударом в верхний угол снова сравнял счёт на табло.

Вскоре «Зениту», после массовых замен, удалось выйти вперёд — Эрнани шикарным дальним ударом вывел питерцев вперёд. Но радость была недолгой — буквально через пару минут Мартинес сделал счёт 3:3, после скидки Политано. После этого команды успокоились и решили, что ничья всё-таки устраивает обе стороны.