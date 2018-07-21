Грубый ляп Пятова позволил «Динамо» завоевать Суперкубок Украины

Новый сезон на Украине традиционно начался матчем за Суперкубок страны. Не менее традиционно в нём сыграли донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо», которые встретились в поединке за этот трофей в пятый раз подряд, и в четвёртый раз кряду встреча проходила на одесском стадионе «Черноморец». Матч получился примерно равным — некоторое время преимуществом владел «Шахтёр», но из-за грубой ошибки своего вратаря дончане пропустили гол, и не сумели сравнять счёт на табло до финального свистка.

Протокол игры

Шахтёр Дн Динамо Киев

21 июля. Стадион «Черноморец».

Снова перед матчем за Суперкубок Украины фаворитом встречи являлся «Шахтёр», хотя большой уверенности в победе дончан не было по причине существенной кадровой революции, которая произошла в стане «горняков». Команду покинул ключевой полузащитник Фред, главный голеадор Феррейра, опытнейший Срна, а также скоростной и креативный вингер Бернард. На смену им были приобретены новые исполнители, но слишком короткое межсезонье было, чтобы Паулу Фонсека сумел сыграть между собой новых исполнителей. В «Динамо» также произошли кадровые перестановки, но далеко не столь радикальные, поэтому у Александра Хацкевича больших проблем в игровом плане, связанных с не сыгранностью, быть не должно было.

Embed from Getty Images

В стартовом составе «Шахтёра» появился Олег Данченко, который прошлый сезон провёл в махачкалинском «Анжи» — он занял место на правом фланге обороны. На левом краю атаки, вместо Тайсона, работал ещё один новичок — бразилец Фернандо. У динамовцев из новичков с первых минут появился только бразильский полузащитник с забавным прозвищем Че Че.

Матч начался под диктовку «Шахтёра», который быстро обозначил на поле своё преимущество, начав накатывать одну за другой атаки на ворота Дениса Бойко. Киевляне явно не планировали играть откровенно вторым номером, не желая зажиматься на своей половине поля, но комбинационная игра у «бело-голубых» совсем не ладилась, и они при попытках своих атак регулярно нарывались на контрвыпады, один из которых едва не стал голевым — Исмаили на скорости с левого края ворвался в штрафную площадку, но пальнул в перекладину.

К середине тайма дончане не сбавляли обороты, продолжая наседать. В одной из атак снова перекладина сыграла за «Динамо», после срезавшейся подачи Морозюка с правого фланга. По всему казалось, что гол в ворота номинальных гостей назревает, но забили именно киевляне. Гол возник из ничего — защитники «Шахтёра» отыграли мяч на Пятова, но опытный вратарь промахнулся мимо мяча, после чего перевоплотился в роль собачки, начав бегать за пасующимися соперниками, и в итоге Беседин вывел Буяльского на пустые ворота — 0:1.

"Шахтёр" оказался смущён пропущенным голом — игра команды Фонсеки в атаке разладилась, и она допустила ещё несколько грубых ошибок на своей половине поля — на счастье для дончан, «Динамо» не наказало за эти оплошности, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом киевлян.

В перерыве матча у динамовцев произошла замена — вместо маленького скоростного Че Че на поле вышел мощный и цепкий Гармаш, который ещё больше осложнил «оранжево-чёрным» жизнь, мешая «Шахтёру» начинать свои атаки. Поэтому второй тайм начался в спокойном темпе — дончане попросту не имели пространства для атак. Из-за этого второй тайм финала получился куда менее интересным и динамичным. Зрители увидели много жёсткой борьбы, но острых моментов как у одних, так и у других ворот, можно было увидеть очень мало.

В середине второго тайма «Динамо» могло вплотную приблизиться к выигрышу трофея — Вербич на правом фланге накрутил соперника, после чего прицельно выполнил подачу в центр на набежавшего Цыганкова, но последний с нескольких метров пробил в перекладину. Тем не менее попытка финального штурма со стороны «Шахтёра» не увенчалась успехом, и киевляне всё же завоевали стартовый трофей сезона на Украине. Украинское классико традиционно закончилось дракой, после которой были удалены Бурда и Исмаили.