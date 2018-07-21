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Драматичный забег в «Бриллиантовой лиге». Это надо видеть
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Драматичный забег в «Бриллиантовой лиге». Это надо видеть 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Американка Шэмьер Литтл победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне в беге на 400 м с барьерами. На финише забега у нее произошла дуэль с Джэньев Расселл из Ямайки, и представительница США опередила соперницу всего на сотую долю секунды.
Лондон (Великобритания)
"Бриллиантовая лига"
Женщины
400 м с барьерами
1. Шэмьер Литтл (США) — 53,95  2. Джэньев Расселл (Ямайка) — 53,96  3. Далила Мухаммад (США) — 54,86  Метание копья
1. Люй Хуэйхуэй (Китай) — 65,54  2. Никола Огродникова (Чехия) — 65,36  3. Келси-Ли Робертс (Австралия) — 64,11  Мужчины
5000 м  1. Пол Челимо (США) — 13.14,01  2. Муктар Эдрис (Эфиопия) — 13.14,35  2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) — 13.14,39  400 м с барьерами
1. Абдаллелех Харун (Катар) — 44,07  2. Пол Дедево (США) — 44,43  3. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,50
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