Драматичный забег в «Бриллиантовой лиге». Это надо видеть 

Американка Шэмьер Литтл победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне в беге на 400 м с барьерами. На финише забега у нее произошла дуэль с Джэньев Расселл из Ямайки, и представительница США опередила соперницу всего на сотую долю секунды.
Лондон (Великобритания)
"Бриллиантовая лига"
Женщины
400 м с барьерами
1. Шэмьер Литтл (США) — 53,95 2. Джэньев Расселл (Ямайка) — 53,96 3. Далила Мухаммад (США) — 54,86 Метание копья
1. Люй Хуэйхуэй (Китай) — 65,54 2. Никола Огродникова (Чехия) — 65,36 3. Келси-Ли Робертс (Австралия) — 64,11 Мужчины
5000 м 1. Пол Челимо (США) — 13.14,01 2. Муктар Эдрис (Эфиопия) — 13.14,35 2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) — 13.14,39 400 м с барьерами
1. Абдаллелех Харун (Катар) — 44,07 2. Пол Дедево (США) — 44,43 3. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,50