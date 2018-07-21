Народный календарь. 22 июля. Собираем чернику, магические травы и… закапываем огурцы

В старину у каждого дня были свое значение, приметы, легенды. Все было важно: созрела ли ягода, расцвели ли кувшинки, пошел ли дождь и какого цвета закат. Сегодня мы не придаем большого значения природным явлениям и даже посмеиваемся над наивными ритуалами и обычаями. Может быть, и зря, ведь наши предки были мудрыми людьми.

В старину 22 июля был особенным днем, его с нетерпением ждали все. Ведь можно было пойти в огород и посмотреть, каким выдался урожай огурцов. Не горчит ли овощ, набрался ли силы? На эти вопросы отвечал самый младший член семьи, ведь ему давали право снять первую пробу. Считалось, что невинная душа сделает огурчики вкусными да крупными. Однако все знали, что на самом деле малыш пробует второй огурец. Первый уже с раннего утра закопан глубоко в землю, в потайное место, чтобы никто — ни человек, ни животное — не смогли его найти. Этот ритуал давал крестьянам надежду на богатый урожай в следующем году.

Те же, кого больше влекла природа, брали корзины и отправлялись в лес за ягодами. А вернее, за одной из самых целебных, черникой. Уже в старину люди знали, что она обладает целебными свойствами, не зря говорили: «Кто чернику почитает, тот от хвори убегает». Ее и сегодня рекомендуют употреблять людям с плохим зрением, ревматизмом, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта. В этот день хозяйки пекли пироги с черникой, варили варенье, а ягодную пенку отдавали детям. Знахарки собирали и засушивали лекарственные травы, подходящие для ритуалов любовной магии.

ПРИМЕТЫ

■ Если черника еще не созрела — быть осени холодной.

■ Кувшинки и лилии закрылись средь бела дня — завтра будет дождь.

■ Если в лесу много больших муравейников, зима будет холодной и затяжной.

■ Лягушки квакают тихо — к дождю, громко — к солнечной погоде.

■ Человек, рожденный 22 июля, быстрее других находит грибные и ягодные места. А поможет ему в этом камень-талисман — агат.

СПРАВКА

В этот день православная церковь чтит память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, который после смерти родителей вел отшельническую жизнь в Понтийских горах. Позже стал епископом, с усердием просвещал народ, за месяц воздвиг храм для богослужения. Но язычники побили его камнями. Мощи Панкратия покоятся в Риме