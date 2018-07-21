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Альфа-Банк проанализировал траты болельщиков во время ЧМ-2018
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Альфа-Банк проанализировал траты болельщиков во время ЧМ-2018 

Банки.ру 44 минуты назад
Альфа-Банк проанализировал траты болельщиков на стадионах во время Чемпионата мира по футболу в России, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Банк проанализировал данные расходов российских и иностранных гостей за все время проведения мирового футбольного первенства. Всего на стадионах было установлено 154 банкомата. Общий оборот средств через банкоматы составил более 150 миллионов. Огромным спросом пользовались четыре юбилейных банкомата, установленных на стадионах «Лужники» и в Санкт-Петербурге: в них было выдано более 36 тысяч юбилейных 100-рублевых купюр. Доля оборотов по иностранным картам на стадионах составила 31%, в Международном вещательном центре в «Крокус Сити» — 83%», — отмечается в релизе.
По данным финучреждения, больше всего банкоматы на стадионах были востребованы у болельщиков из США — 18%, на втором месте — Мексика (10%), на третьем — Великобритания (9%), на четвертом — Австралия (6%), замыкает пятерку Франция (4%).
Альфа-Банк также реализовал более 21 тыс. памятных и инвестиционных золотых и серебряных монет.
«Гости могли приобрести браслеты с эксклюзивной символикой турнира и кольца для бесконтактной оплаты. Всего за месяц с 14 июня по 15 июля сотрудниками Альфа-Банка было выдано более 40 тысяч предоплаченных карт, браслетов и колец. Болельщики пополнили их 51 тысячу раз на сумму более 153 миллионов рублей. Общее количество транзакций по ним составило 201 600 на сумму 117 миллионов рублей. Из них на стадионах было потрачено 66,5 миллионов: чаще всего на стадионах болельщики приобретали сувенирную продукцию — 40,5 миллионов, на втором месте по количеству трансакций еда и напитки — 26 миллионов. Вне стадионов количество транзакций по предоплаченным картам, браслетам и кольцам составило 131 тысяч раз на сумму — 76,5 миллиона», — заключили в банке.
Альфа-Банк, как официальный банк ЧМ-2018, обеспечил финансовую инфраструктуру на 12 стадионах в 11 городах проведения турнира.
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