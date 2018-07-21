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Центр Волгограда заполонили трупы голубей
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Центр Волгограда заполонили трупы голубей 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В центре Волгограда начался массовый мор голубей. По словам местных жителей, в городе уже не первый день целенаправленно травят птиц.
По словам местных жителей, птиц в центре города травят уже не первый день
— Самый центр города. Вокруг рынка валяются мёртвые голуби, — пишет волгоградец Владимир Головко. — Лежат везде — в кустах, на тротуаре, на ступеньках зданий. Со слов сотрудников полиции и местных жителей, голубей травят уже не первый день.
Волгоградец Владимир Головко предположил, что массовая гибель птиц началась из-за опасной воды в поилках.
— Я прогулялся по центру и заметил в кустах поилки с водой. Говорят, что они стояли там и раньше. Но ведь птицы не умирали в таком количестве, — рассуждает Владимир Головко. — В воду легче всего что — нибудь подсыпать.
Некоторые волгоградцы предположили, что причиной массового мора птицы могла стать отрава, уготованная для мошки. А вот волгоградский фотограф — натуралист уверен, что история с гибелью голубей слишком преувеличена.
— Также в городе умирают и воробьи, и синицы, — убежден Василий Калинин. — Просто заметить голубя — массовую крупную птицу, которая еще долго лежит и разлагается после своей смерти, намного легче.
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