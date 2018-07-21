Курган признан политически неблагонадежным городом

После трагических событий, произошедших в Кургане в октябре 1905 года, повлекших за собой человеческие жертвы, было проведено тщательное расследование всех обстоятельств.

Из показаний Курганского городского архитектора Н. А. Юшкова: «Еще задолго до 19 октября в Кургане , как и в большинстве городов России , происходило рабочее движение на железной дороге, это движение, по слухам, носило экономический характер. Постепенно забастовавшие железнодорожные рабочие, вовлекли в забастовку и городских рабочих. Но до того, забастовки проходили мирно. 19 же октября вся эта мирная толпа превратилась в сборище революционеров, которые при барабанном бое, с музыкой, играющей „Марсельезу“, с массой красных флагов и плакатов с надписями: „Да, здравствует, свобода!“, „Да, здравствует, социализм!“ входила в город со стороны железной дороги».

Н. А. Юшков, курганский архитектор. н. ХХ в.

Подобные показания дали купец Ф. Д. Смолин, врач П. П. Успенский и другие очевидцы тех событий. В дальнейшем обстановка стала накаляться еще больше.

10 декабря вновь забастовали рабочие на станции Курган, были прекращены прием и выдача частных грузов, 12 декабря было остановлено движение пассажирских поездов. Вскоре к бастующим присоединились рабочие железнодорожных станций Макушино, Шумиха, Чумляк. Забастовка на Сибирской железнодорожной магистрали совпала по времени с возвращением в Европейскую Россию войск, участвовавших в Русско — Японской войне. Задерживая их перевозку, железнодорожные чиновники перекладывали ответственность за это на бастующих, с тем, чтобы спровоцировать выступление солдат против железнодорожников.

Опасаясь новых беспорядков в городе, гласные Городской Думы просят Тобольского Губернатора оставить помощника исправника Иконникова в Кургане, которого несколькими месяцами ранее они просили убрать из города.

Кроме того, не особенно надеясь на полицию, Курганская городская Дума , в виду произошедших в городе событий, выпустила воззвание к жителям города, в котором говорилось:

«Городская Дума, в виду происшедших событий, коренным образом изменившим спокойное состояние города, и вселившим неуверенность каждого за жизнь свою, своих близких и целость имущества, видят единственную мерою восстановления спокойствия города в образовании организованной городской милиции, вроде полиции добровольной защиты города из самих же горожан. Всех желающих принять на себя добровольно гражданские обязанности защиты себя и других в такое тревожное время, городская Дума просит записываться в помещении Городской Управы с 8 часов утра до 8 часов вечера ежедневно».

Но, так как обстановка в городе и уезде продолжала накаляться, 23 декабря 1905 года Курганский уезд был объявлен на военном положении. Специальным Указом военное положение объявлялось в Курганском, Тобольском, Тюменском и Тюкалинском уездах. Начавшиеся беспорядки арестантов в тюремном замке было разрешено подавлять при помощи войск. Одновременно полиции и исправникам был отдан срочный приказ пресекать всеми способами любые забастовки рабочих. Несмотря на все принятые меры, забастовки продолжались, а улицы города были усеяны листовками и прокламациями. В начале января 1906 года на территории Курганского, Челябинского и Тюкалинского уездов было образовано временное Челябинское Генерал–губернаторство.

1 апреля 1906 года Генерал-губернатор обратился к Министру внутренних дел с просьбой увеличить количество солдат в Кургане из-за повторения забастовок. В ответ пришло сообщение: «Забастовки маловероятны, но полурота задержится в Кургане до 30 октября включительно. Крайне необходимо, чтобы немедленно были приняты все меры к ликвидации революционной агитации в Кургане. Надо найти типографию!»

Курганские железнодорожники. 1905 г.

На протяжении нескольких октябрьских дней в железнодорожном депо проходили обыски, в результате которых были обнаружены: три оболочки для бомб, две печати, денежная книга, партийная переписка и отчетность Курганской демократической группы Сибирского Союза. На следующий день — нелегальная библиотека и около одной тысячи прокламаций. Полиция арестовала восемь человек. Однако, поиски типографии результатов не принесли, и 24 октября Курганский окружной исправник Калугин сообщал в Тобольск : «Типография разыскивается путем агентуры, пока не найдена, есть подозрение, что прокламации привозные».

Из Тобольска в Курган ротмистру Заглухинскому: «Поздравляю с успехами! Необходимо произвести окончательную ликвидацию, не стесняйтесь с обысками и арестами, исправнику предложено оказывать Вам полнейшее содействие».

9 октября Челябинский Генерал-губернатор отчитывался в Санкт–Петербург: «Ликвидация в Кургане продолжается. В самом городе арестовано восемь человек. Найдена нелегальная литература, типографские принадлежности. Принимаю все меры, чтобы очистить Курган, город наиболее опасный в политическом отношении из всей губернии».

В ответ из столицы потребовали: «К 17 октября город должен быть очищен от лиц, ведущих противоправительственную деятельность, производите обыски, аресты. Принимайте самые энергичные меры». Таким образом, Генерал–губернатор получил неограниченные карательные функции.

27 января 1906 года на основании Обязательного Постановления Временного Генерал–Губернатора в Курганском, Тюменском, Челябинском уездах, все лица, имевшие оружие, и не получившие разрешение на его ношение от полиции, обязаны были сдать таковое в трехдневный срок в полицейское Управление. К 8 февраля 1906 года в Кургане было изъято 87 револьверов, в уезде — 104 винтовки, 964 револьвера, 61 пистолет и 6 коробок патронов к ним. Благонадежным лицам было выдано 94 удостоверения на право держания оружия.

В январе 1906 года, вследствие нарушения Постановления о военном положении, начинаются аресты зачинщиков беспорядков.

За организацию забастовок были арестованы и отправлены в тюрьму на 3 месяца служащие железной дороги, телеграфисты: И. Сулев, Г. Корельцов, слесари: Ф. Головин, И. Вавилов, П. Пермяков, М. Сазанов, Ф. Палкин, кузнец Ф. Рыжев, помощник машиниста Д. Евнин, заведующий железнодорожным училищем А. Забелин.

Члены железнодорожного стачечного комитета на крыльце тюрьмы. Курган. 1905 г.

23 января 1906 года арестованы и отправлены в Курганский тюремный замок: начальник 2-го участка службы пути Сибирской железной дороги, инженер путей сообщения Д. С. Зенец, врач 3-го участка Сибирской железной дороги, дворянин А. С. Кузьмицкий и фельдшер приемного покоя М. Ф. Врачинский. Их обвиняли в революционной агитации и содействии забастовавшим рабочим депо и служащим станции Курган. Через некоторое время инженера Зенца и врача Кузьмицкого отпустили из-под стражи, с выселением из полосы отчуждения, в связи с тем, что они уже отсидели несколько месяцев в тюрьме, пока велось следствие. Был арестован почти весь состав стачечного комитета и руководителей Курганского Союза рабочих.

Курганские большевики активизировали работу подпольной типографии. В январе были изданы тиражом в 1500–2000 экземпляров листовки «Ко всем рабочим и солдатам», «К солдатам», «К крестьянам».

Осенью 1906 года в селах Южного Зауралья участились случаи отказа крестьян от платежей налогов и недоимок. Сопротивление полиции оказали крестьяне села Чернавского и деревни Раскатихи, Батуринской волости Шадринского уезда. Отказались от платежей всех казенных сборов 132 крестьянина восьми сел Куреинской волости, деревень Песьяное и Копай Саламатовской волости.

1 мая 1907 года в четырех верстах от города в роще Карчевского состоялась сходка. В 2 часа дня раздалось пение революционных песен. В забастовке приняли участие около 3-х тысяч человек, рабочие двинулись в город, но полиция с исправником загородили дорогу манифестантам. Нелегальные маевки состоялись также в Шадринске , Шумихе, Куртамыше. В Петуховских мастерских бастующие рабочие потребовали повышения заработной платы на 20% и установления 9-ти часового рабочего дня. Администрация ответила увольнением нескольких рабочих и угрозой локаута. Рабочие были вынуждены приступить к работе.

11 мая за нарушение общественной тишины и порядка в Кургане в тюремный замок были заключены рабочие: Кузнецов, Решетников, Камаев, Третьяков, Журавлев, Безродных. За остальными участниками было установлено наблюдение. 1 июня 1907 года были арестованы: Зырянов, Гусев, Кучковский, Родионов. Каргапольцева, Лопатина, Орехова и Бойко скрылись в неизвестном направлении, но вскоре были разысканы и арестованы. Многие арестованные в прошениях к временному Генерал — Губернатору писали одно и то же: «Я вышел из дому, пошел посмотреть, идет толпа, из любопытства я к ней приблизился, и тут, полицейские безо всякой причины меня схватили и бросили в тюрьму. Прошу освободить меня из-под стражи».

1 июня в 11 часов ночи за антиправительственную пропаганду и за участие в Первомайской манифестации Курганским уездным исправником был арестован священник села Матасского Стефан Кучковский.

11 ноября 1907 года в Кургане было арестовано все руководство Курганской группы РСДРП. Были изъяты партийные документы, явки, заготовленные паспорта и переписка. Исправник Калугин сообщал в Тобольск: «Курганская тюрьма переполнена — 185 человек, аресты еще предстоят, куда их посылать?» В ответ последовало распоряжение: «Перевозить срочных арестантов в Ишим ».

В результате, к началу 1908 года все активные участники группы РСДРП попали в тюрьму, многие были высланы из Кургана, другие, опасаясь преследований, уехали, остальные ушли в глубокое подполье. Так, что на первомайскую демонстрацию 1908 года организовать рабочих не удалось.

Революция 1905–1907 годов потерпела поражение. К концу 1907 года были разгромлены большевистские организации в Кургане и Шадринске, однако, под давлением этих событий Правительство начинает принимать законы, учитывая интересы народа.