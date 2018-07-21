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В МИД Украины заявили о наличии у России права осматривать украинские суда в Азовском море
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В МИД Украины заявили о наличии у России права осматривать украинские суда в Азовском море 

RT на русском 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата.
Об этом она рассказала в эфире украинского «5 канала».
По её словам, обострение в украинском информационном поле по поводу данного вопроса создано СМИ специально.
«Военное присутствие россиян в Азове больше нашего, это понятно. Но по всем канонам международного морского права, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого не нужны никакие мандаты», — цитирует её «СТРАНА.ua».
Она также указала на тот факт, что в настоящий момент нет ни одной жалобы от судовладельцев или же от капитанов судов, которые подверглись досмотру.
«По имеющейся у меня информации, россияне не нарушают протоколы, и у них нет никаких сведений о том, что есть нарушения. Я бы хотела вам сказать то, что вы хотите от меня услышать сейчас, что действительно, мы сейчас будем что-то делать, но у меня нет оснований для этого», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста о возможной реакции МИД Украины на происходящее в Азовском море.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении бороться с досмотром украинских судов российскими пограничниками в Керченском проливе, отметив, что дал соответствующие указания.
20 июля бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал о необходимости минирования Азовского моря для предотвращения потерь в будущем от, как ему представляется, деятельности российских военных кораблей.
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