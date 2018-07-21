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Личная жизнь Михаила Задорнова: возлюбленная артиста рассказала о его измене
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Личная жизнь Михаила Задорнова: возлюбленная артиста рассказала о его измене 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Михаил Задорнов познакомился с Велтой Калнберзиной, дочерью секретаря рижского ЦК партии, еще в школьные годы в Риге. Вместе они прожили много лет, она была ему верной спутницей и соратницей. Но в их отношения вмешалась молодая поклонника артиста — Елена Бомбина. Она родила артисту единственную дочь, которую в честь мамы назвали Еленой. «Мы путешествовали по всему миру. Новогодние праздники всегда были большим сюрпризом для дочери, потому что за два дня до нового года он мог придумать какую-нибудь неожиданную поездку. С пеленок он читал ей Гумилева и Пушкина, прививал любовь к классической музыке», — делилась Елена.
Сатирик долгое время пытался скрывать отношения с молодой любовницей от жены, которую он очень ценил. Но в итоге Велта все-таки узнала о романе, уже тогда, когда у него там появилась дочь. Однако развелись они много лет спустя и до последних дней артиста оставались в хороших отношениях. Имущество делить не стали.
Жены всю жизнь не общались друг с другом, но, когда они узнали о болезни Михаила Задорнова, то горе их объединило, и они вдвоем сидели у изголовья умирающего.
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