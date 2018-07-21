Нани Брегвадзе: женщина, которая любит и поет

Спросите, почему? Да потому что передача получится, безусловно, мелодичной, однако сама игра — слишком предсказуемой. Каждый сможет, не особенно напрягаясь, претендовать на звание победителя. Во всяком случае, Нани Брегвадзе любой участник, как, впрочем, и телезритель, распознает с первой же ноты. По неподражаемому тембру, неповторимой фразировке, которая хватает за живое, невольно подчиняя нас движениям души певицы.

Имя Нани Брегвадзе на постсоветском пространстве знакомо миллионам слушателей. Ее любят, с нетерпением ждут, ею восхищаются. Впрочем, ценителей таланта Нани можно отыскать не только в странах бывшего Советского Союза. Еще на начальной стадии своей успешной карьеры она побывала вместе с Московским мюзик-холлом на гастролях в Париже, где покорила зрителей в знаменитом зале «Олимпия».

Брегвадзе — одна из немногих эстрадных исполнителей, удостоенных звания народного артиста СССР. Говорю это подчеркнуто, поскольку многими серьезными музыкантами и музыковедами эстрада воспринимается, скажем мягко, как далеко не самый возвышенный жанр. Тем не менее, ее романсы и близкие им по духу песни подобная оценка обошла стороной. Ведь возвышенность — понятие и чувство условное, зависящее не столько от жанра, сколько от одаренности исполнителя.

Не случайно после одного из концертов в Москве на сцену взошел находившийся тогда уже в преклонном возрасте великий тенор Иван Семенович Козловский и, опустившись на колено, благодарно поцеловал ей руку. А корифей грузинского симфонизма Джансуг Кахидзе приглашал ее выступать в сопровождении Государственного симфонического оркестра Грузии . Причем, не только дирижировал, но и сам пел вместе с ней.

Рожденные в результате столь удивительного творческого синтеза исполнительские шедевры лично я, как и многие, не могу слушать без огромного эмоционального подъема. Подлинный талант ломает любые условные рамки!

Надо заметить, что жанр, в котором выступает певица, считается камерным. В ее репертуаре преобладают грузинские лирические песни, русские и цыганские романсы. «Калитка», «Дорогой длинною»… Профессионализма и отдачи он требует огромной, но в плане завоевания популярности у широких публичных масс сулит не так уж много. Действительно, не станешь же петь «Живет моя отрада» на многотысячном стадионе?!

Поэтому многие исполнители, включая очень известных, предпочитают примеривать на себя иное музыкальное амплуа. Нани Брегвадзе, пожалуй, первой удалось эту традицию пошатнуть. Она стала звездой, не изменив ни себе, ни своим музыкальным принципам и пристрастиям.

Как не изменяет принципам человеческим. Не пытается, в отличие от некоторых «звезд», никого ничему учить, держится по возможности дальше от политики, хоть и не замыкается в своей профессии. Не может не броситься в глаза ее фантастическое трудолюбие. В активном репертуаре Нани Брегвадзе — около полутора сотен песен и романсов.

Хватить на несколько концертных туров! Но вы представляете, каково держать в голове хотя бы только текст?!

К тому же, в музыке Нани — творец. Она всегда честна перед зрителями и перед собой. Любую вещь каждый раз творит на сцене заново. Не повторяясь. Не копируя других и даже себя. И получая от этого, как сама признает, огромное наслаждение. Возможно, именно в таком подходе кроется секрет ее творческого долголетия и невообразимой популярности.

Иногда говорят: чтобы стать звездой, вдобавок ко всему другому требуется еще и редкое везение. Если спросить меня — это, скорее, просто отговорки. Они больше для самооправдания. Действительно, в Грузии очень много хорошо поющих людей. Ни одно традиционное застолье не обходится без песен. Но как стать известным, популярным? Единственным в своем роде?

А никак! Подобное дается свыше. Это когда человек, помимо голоса, музыкального таланта, желания что-то выразить, высказать, вдобавок наделен каким-то неуловимым, плохо поддающимся анализу и познанию даром. Особой энергетикой, управлять которой он не может, которая его пожирает и буквально выталкивает на сцену…

Сегодня у Нани Брегвадзе очередной день рождения. Примечательно, в ней эта энергия с годами, можно сказать, не ослабевает. Она для нас, как и раньше, как всегда — та, которая поет! Поет, все так же беря слушателя за душу. Потому что небеса наделили ее редким качеством — становиться с годами все более интересной, привлекательной. Как женщина, как певица, как личность.

А в данном случае — и как носитель удивительного и труднообъяснимого феномена. Суть его в том, что именно грузинки, начиная со знаменитых Тамары Церетели Медеи Джапаридзе , продолжая сестрами Ишхнели и некоторыми другими, всегда лучше всех остальных умели проникнуться духом, прочувствовать и спеть русский романс. Нани Брегвадзе достойно и уверенно несет эту эстафету, вольно или невольно взвалив на себя сложную, дарованную ей свыше роль посредника меж русской и грузинской духовностью.

Больше всего мне запомнился ответ на вопрос, который задал ей в своем интервью Владимир Познер : о чем бы она попросила, встретившись с Богом?

Ни на мгновенье не задумавшись, Нани ответила: «Чтобы моя страна расцвела!».