«Бизнес по-царски»: сколько денег зарабатывали Романовы

Некоторые считают, что Романовы — одна из самых богатейших династий. Сохранившиеся коллекции ювелирного искусства, живописи, фарфора позволяют предположить, что они жили на широкую ногу. Попробуем выяснить, как и сколько зарабатывали Романовы.

Независимые финансы

Разграничение денежных средств на государственные и личные наметил еще Петр I. Свои доходы великий реформатор имел от подносных денег и жалования, получаемого в чине капитана, а позднее полковника Преображенского полка. Традиции финансирования членов императорской семьи через казенные учреждения сложились во второй четверти XVIII века, но законодательно были оформлены в царствование Павла I.

Желая снизить финансовое бремя на казну, Павел I издал указ, согласно которому у государства отчуждалась часть недвижимых имений: так появились «удельные доходы», предназначенные исключительно для содержания членов царской семьи, не претендовавших на престол. Для тех, кто имел «по первородству права к заступлению места наследника престола» деньги по-прежнему выдавались из казны. Однако император предполагал, что по мере накопления необходимой суммы, которую он определил в 3 миллиона рублей, финансирование наследников из государственного казначейства будет прекращено. [С-BLOCK]

Если же членам царской семьи могли понадобиться разовые крупные суммы, к примеру, «в даче приданого великим княжнам», то отпуск средств производился из общих государственных доходов. Павел Петрович со свойственной ему скрупулезностью прописывал точные суммы, которые дожжен был получать тот или иной член императорской семьи. Так царствующей императрице ежегодно полагалась сумма в 600 тыс. руб., не считая средств на содержание ее двора.

Что касается непосредственно российских императоров, то их личные доходы согласно предписанию Павла I складывались из трех составляющих: 1) ассигнования из средств Государственного казначейства; 2) доходов от удельных земель; 3) процентов с капиталов, лежащих в банках. Например, у Николая II доходы из средств казны составляли 11 000 руб. в год.

Детский капитал

Благосостояние особ царской крови закладывалось буквально с младенчества. К примеру, расходы по рождению младенца одного из членов императорской семьи в среднем обходились казне в 86 858 руб. На содержание каждого из детей императора полагалась сумма в 100 тыс. рублей. Перевод средств происходил обычно равными долями. Так, будущий император Николай I на личный счет каждые три месяца получал ассигнациями по 33 333 руб. В эту сумму входили, в том числе, и все расходы на содержание великого князя.

Бережливый Александр III суммой в 33 тыс. руб. ограничил всё годовое содержание «детей государевых до совершеннолетия». При этом содержание наследника и его двора казне обходилось в 100 тыс. руб. Тем не менее, по достижении совершеннолетия младшие сыновья Александра III стали получать щедрые 150 000 руб., еще 1 000 000 выдавался им на обустройство жилья. [С-BLOCK]

Ситуация с великими княжнами была иная. Так, дочь Николая II Ольга кроме «детских» 33 000 руб. ежегодно получала 45 525 руб. «на усиление средств для содержания должностных лиц и прислуги при комнатах». Однако по достижении совершеннолетия ее жалование ограничивалось суммой в 75 000 руб. После выхода замуж великие княжны должны были получить 1 000 000 «приданого капитала».

Разумеется, далеко не все причитающиеся детям монарха суммы тратились. Сэкономленные средства помещались в Государственный заемный банк или в Сохранную казну. Например, к началу 1804 года у восьмилетнего Николая Павловича на счету было 639 033 руб., а к 1807 году его собственные средства уже превысили миллион рублей.

Часть детских средств хранилась в виде драгоценностей, например, бриллиантовых орденских знаков, которые дети получали при крещении. Была также золотая и серебряная посуда, сделанные из золота и серебра игрушки.

Приумножение богатств

«Свободные капиталы» имели и российские императоры. Они предпочитали доверять свои средства двум кредитным учреждениям — Сохранной казне Московского и Петербургского Воспитательных домов. Ставки по таким вложениям были довольно скромные — не более 4%. Ближе к середине XIX столетия патриотизм сменился прагматичностью, и царские деньги все чаще стали перекочевывать в зарубежные банки.

С английскими банками российские императоры стали сотрудничать еще при Александре I, во времена Наполеоновских войн, когда свою финансовую активность проявили Ротшильды. Однако, первый документально зафиксированный «английский вклад» был сделан Александром II. Именно в период либеральных реформ, сопровождавшихся политическим и социальным кризисом, царь-миротворец вложил свои средства в «Bank of England». [С-BLOCK]

Этому банку доверял и Александр III. Несмотря на то, что в его царствование российско-английские отношения переживали трудности, деньги император не трогал. Достоверно известно, что на июль 1882 года в «Bank of England» в английских процентных бумагах на счетах Александра III лежало 1 758 000 ф. ст. Любопытно, что вступив на престол, Николай II решил полностью вывести английские вклады императорской семьи. Говорят, из-за патриотизма.

На рубеже 1880-1890-х годов наметилось сближение России Франции , и часть императорских денег осела в «Креди Лионнэ». Средства, вложенные во французские ценные бумаги, хранились там вплоть до 1914 года. Историки выяснили, что значительная часть из этих 648 млн франков все же являлась государственным капиталом, а не личными средствами Николая II.

Судьба германских вкладов последнего русского царя непосредственно связана с революционными событиями 1905 года. В это сложное время Николай II, готовясь к возможной эвакуации, решил прибегнуть к помощи Банкирского дома «Мендельсон и К0». Так, с ноября 1905 по июль 1906 года на счетах Германского имперского банка появилось два вклада: один на сумму в 462 936 ф. ст., другой в размере 9 487 100 немецких марок. [С-BLOCK]

Однако со вступлением России в Первую мировую войну Николай II «повелел немедленно перевезти в Россию все принадлежащие Государю Императору ценности, в виде процентных бумаг, вывезенные в Берлин еще в 1905 году».

После Первой русской революции (1905-1907) по всем операциям с вкладами был задан высокий уровень секретности, который стал одной из причин хождения слухов о «золоте Романовых».

Тема царских капиталов особенно актуализировалась в позднем СССР. Некоторые исследователи утверждали, что набежавших процентов по царским вкладам с лихвой хватило бы на выплату всех долгов Советского Союза. Впрочем, серьезные историки умерили пыл «золотоискателей».

«Бизнес по-Романовски»

Когда подносные деньги стали себя изживать, российские монархи начали искать другие источники личного дохода. К примеру, Елизавета Петровна, сверхприбыль от соляных и таможенных соборов клала в собственный карман. После ее смерти в кабинете нашли 600 пудов серебра, 67 пудов золота, 1,5 миллионов империалов. Общая сумма в рублях колебалась от 3 до 4 млн Екатерина II получала дивиденды с доходов Нерчинских металлургических заводов, а при дефиците кабинетных денег частенько залезала в государственную казну. Состояние, оставленное Екатериной II, по сравнению с Елизаветой выглядело более чем скромно — полуимпериалами 35 565 рублей, серебряной монетой 5 831 рубль, ассигнациями 207 930 рублей. Впрочем, Екатерине, любительнице искусств, было, куда тратить свои сбережения.

В XIX столетии коммерческая деятельность считалась мало совместима со статусом члена императорской семьи. Тем не менее, среди Романовых затесались и матёрые коммерсанты. Один из них — великий князь Николай Николаевич (Старший), младший брат Александра II. Он первым из великих князей стал приторговывать своим влиянием, обменивая репутацию на деньги. Так, объясняя свое желание пролоббировать концессию на строительство железной дороги, он заявил: «я получу 200 000 рублей; можно ли пренебрегать такою суммой, когда мне хоть в петлю лезть от долгов». В коммерческие дела был вовлечен и сам Александр II, используя для этих целей всю мощь государственного аппарата. [С-BLOCK]

Александр III крайне негативно относился к совмещению государственной службы и частнопредпринимательской деятельности. Пожалуй, большее удовлетворение он получал меценатства. Так, часть своих средств из «Bank of England» император потратил на приобретение знаменитой «коллекции Базилевского». Шедевры произведений средневекового искусства, купленные императором за 6 млн франков, и теперь радуют посетителей Эрмитажа

Тех же взглядов придерживался Николай II, запретивший управляющему уделами вкладывать деньги в русские или иностранные частные предприятия, чтобы «не дать пищу разговорам о том, что государь заинтересован в той или иной отрасли промышленности». Известно, что значительную часть средств полученных в наследство от отца Николай потратил на нужды армии и помощь голодающим и малоимущим. [С-BLOCK]

О финансовом состоянии Николая II могут свидетельствовать слова великого князя Александра Михайловича (дяди Николая II): «Сомневаюсь, удовольствовались ли бы короли стали, автомобилей или же нефти такой скромной яхтой, которая принадлежала государю. И я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия не удалился бы от дел таким бедняком, каким был государь в день его отречения».