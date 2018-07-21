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Россияне назвали «самые мужские» и «самые женские» марки автомобилей
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Россияне назвали «самые мужские» и «самые женские» марки автомобилей 

САРАТОВ24 38 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выяснило, какие автомобили предпочитают покупать мужчины и женщины. У представительниц женского пола лидирует марка «Chery» (22,1% собственников женщин). Второе место у «Daewoo» (19,5%). Немного отстают «Datsun» и «Lifan» (17,4% и 17,2%). В пятёрке лидеров остался и «Peugeot» (16,6%).
Мужчины чаще всего выбирают «Subaru». Среди владельцев этого автомобиля 95,1% мужчин и лишь 4,9% женщин. Второе место у марки «Jeep» с показателем в 94,6%, в тройку лидеров попала "Toyota" (94,2%). В топ-10 «мужских автомобилей» также попали марки: «Infiniti», «Honda» и «УАЗ».
На сайте агентства отметили, что в ходе исследования было обработано более 180 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы. Учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 300 штук.
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