Семин: братья Березуцкие оставили славный след в истории российского футбола

Березуцкие, которым в июне исполнилось 36 лет, официально объявили о завершении карьеры в субботу.

"Березуцкие завершили замечательную карьеру, оставив большой и славный след в истории всего российского футбола. Это их решение, они были патриотами своего клуба, и, на мой взгляд, это те люди, на которых должно равняться новое поколение ЦСКА, потому что они показали пример преданности команде и футболу тоже. Они были истинными джентльменами как в футболе, так и в жизни, поэтому мне искренне жаль, что они завершили карьеру. Желаю им удачи в дальнейшей футбольной деятельности", — сказал Семин.

Алексей Березуцкий провел за ЦСКА 502 матча во всех турнирах и забил 11 голов. Василий Березуцкий сыграл за армейцев 531 матч, в которых отличился 14 раз.

Братья не выступают за национальную сборную с осени 2016 года, всего на счету Василия 101 матч за российскую команду (5 голов), у Алексея — 58 игр. Березуцкие в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы — 2008, участвовали в чемпионате Европы — 2016. Василий также входил в состав национальной команды на чемпионате мира 2014 года, Алексей принимал участие в матчах чемпионата Европы 2012 года.