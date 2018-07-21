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Мнучин намерен вести переговоры с Китаем и ЕС по ведению «сбалансированной» торговли
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Мнучин намерен вести переговоры с Китаем и ЕС по ведению «сбалансированной» торговли 

RT на русском 50 минут назад
Министр финансов США Стивен Мнучин намерен уговорить власти Китая и Европейского союза согласиться на построение более «сбалансированных» торговых отношений.
Об этом он рассказал в ходе собрания G20 в Буэнос-Айресе.
«Мы разделяем стремление к более сбалансированным отношениям, и наше сбалансированное отношение заключается в продаже большего количества товаров Китаю», — приводит слова Мнучина AFP.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что торговые ограничения, введённые США в отношении Китая и России, могут стать причиной снижения мирового ВВП на 1,5%.
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