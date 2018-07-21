Москва онлайн покажет, как объехать всю столицу меньше чем за час

С 17 по 22 июля в парке «Зарядье» пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.

Смотрите 21 июля трансляцию дискуссии в 14:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.