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Москва онлайн покажет, как объехать всю столицу меньше чем за час
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Москва онлайн покажет, как объехать всю столицу меньше чем за час 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
С 17 по 22 июля в парке «Зарядье» пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.
В рамках Moscow Urban Forum состоится дискуссия «Рожденный ездить — летать не может». Жизнь в Москве не утихает даже ночью. Чтобы добраться из одного района города в другой не обязательно заказывать такси, можно арендовать велосипед, самокат, пересесть на речной трамвайчик, а ночью доступны маршруты общественного транспорта. Как изменилась транспортная карта города после масштабного благоустройства последних лет? Сколько времени понадобится, чтобы добраться с севера на юг Москвы, и не потратить больше, чем на ванильный раф? Об этом и многом другом будут рассказывать: директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «ВШЭ» Михаил Блинкин; генеральный директор Strelka Architects Дарья Парамонова; арт-директор и основатель студии промышленного дизайна slava'saakyan, федеральный тьютор Святослав Саакян; главный архитектор МЦК, один из создателей «Зарядья» Тимур Башкаев; руководитель департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей; футуролог, координатор проекта Futura.ru, изобретатель и разработчик программы Punto Switcher Сергей Москалев.
Смотрите 21 июля трансляцию дискуссии в 14:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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