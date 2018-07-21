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Сабантуй в «Коломенском»
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Сабантуй в «Коломенском» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 21 июля, в музее-заповеднике «Коломенское» проходит Московский международный фестиваль «Сабантуй — 2018». Его площадки посетили несколько тысяч человек, которые стали участниками викторин, конкурсов, социальных акций.
Продюсерский центр Рената Ибрагимова на главной сцене «Европа» организовал большой концерт и разыграл путевку на недельный отдых на вилле руководителя центра в Ялте. В рамках фестиваля проходил турнир по национальной борьбе «Корэш», победителей которого наградили на торжественном закрытии фестиваля.
Все желающие могли бесплатно попробовать блюда татарской кухни. Традиционно угощали чак-чаком. А художники выставили свои картины и провели мастер-классы. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поздравил присутствующих и произнес речь.
— Пожелаем друг другу праздничного настроения и воспользуемся возможностью вспомнить наши корни и традиции. Напомню, что обычаи тюрских народов тесно переплетаются с религией. Подлинное счастье дает нам только вера.
Сабантуй — светский праздник, и он проходит всегда весело, ярко, широко. Коломенское превратилось в город радости, изобилия, гостеприимства и доброй шутки. Порадовала и прекрасная погода.
На празднике также читали стихи татарских и русских поэтов. Актер Рамиль Сабитов продекламировал стихотворение Александра Пушкина.
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