Сабантуй в «Коломенском»

В субботу, 21 июля, в музее-заповеднике «Коломенское» проходит Московский международный фестиваль «Сабантуй — 2018». Его площадки посетили несколько тысяч человек, которые стали участниками викторин, конкурсов, социальных акций.

Продюсерский центр Рената Ибрагимова на главной сцене «Европа» организовал большой концерт и разыграл путевку на недельный отдых на вилле руководителя центра в Ялте. В рамках фестиваля проходил турнир по национальной борьбе «Корэш», победителей которого наградили на торжественном закрытии фестиваля.

Все желающие могли бесплатно попробовать блюда татарской кухни. Традиционно угощали чак-чаком. А художники выставили свои картины и провели мастер-классы. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поздравил присутствующих и произнес речь.

— Пожелаем друг другу праздничного настроения и воспользуемся возможностью вспомнить наши корни и традиции. Напомню, что обычаи тюрских народов тесно переплетаются с религией. Подлинное счастье дает нам только вера.

Сабантуй — светский праздник, и он проходит всегда весело, ярко, широко. Коломенское превратилось в город радости, изобилия, гостеприимства и доброй шутки. Порадовала и прекрасная погода.