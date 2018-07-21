Эксперты отметили пристальное внимание Путина к теме пенсионных изменений

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает, что недовольство президента Владимира Путина по поводу предлагаемых изменений в пенсионное законодательство отвечают здравому смыслу. «Вопрос в том, что нам в жизни часто приходится делать не то, что хочется, а то что надо. Это только наркоманы живут по принципу делать то, что хочется… А какие последствия от этого — наркомана уже не интересует», — сказал Матвейчев.

Накануне Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, но если власть проигнорирует назревшие изменения, она «надует» граждан. «Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — сказал глава государства, призвав слушать «тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной для миллионов людей теме, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан».

На этой неделе предлагаемые правительством поправки были приняты Госдумой в первом чтении. Ожидается, что основная дискуссия по этому вопросу развернется в сентябре, когда депутаты вернутся с каникул.

Как пояснил Матвейчев, необходимость повысить возраст выхода на пенсию появилась у страны в результате того, что поколение послевоенного бэби-бума отказалось обзаводиться многодетными семьями в пользу более комфортной жизни.

«Сами они родились в многодетных семьях. Со стороны моего отца было шесть детей в семье, а матери — девять. Дальше эти люди решили иначе: «Ребенок — это хлопотно. С ним карьеру не сделаешь, а хочется дачу, машину, люстру, сервант, пожить для себя, а рожать потом», — пояснил он.

Матвейчев возразил тем, кто обвиняет государство в отказе от социальных обязательств, даже в обмане. «Это вы все обманули государство, вы сняли с себя обязательства, сказав „я хочу пожить для себя, а не для государства“. Вы делали аборты, вы пили! В 70-е страна вышла на первое место в мире по количеству абортов и потреблению алкоголя вместо того, чтобы рожать детей», — напомнил Матвейчев.

В результате теперь образовался огромный дефицит Пенсионного фонда. Как пояснил эксперт, каждый год он составляет 1-1,5 трлн рублей.

«Этих огромных денег не хватает по одной простой причине. В стране 45 млн пенсионеров, а из 70 млн трудоспособного населения страховые взносы платит около 50 млн человек. То есть для того, чтобы один работающий содержал одного пенсионера, он должен отдавать почти 50% своей зарплаты. Ни один человек у нас в стране не согласится на это. Поэтому мы докладываем в Пенсионный фонд из нефтяных доходов, отнимая эти средства у образования, медицины, обороны, модернизации», — пояснил эксперт, напомнив, что в СССР жило больше людей, чем сейчас, а пенсионеров было 10-20 млн, поэтому «их легко было прокормить».

В свою очередь политолог Павел Данилин указал, что президент полностью отдает себе отчет в том, что повышение пенсионного возраста — непопулярная мера и будет оценивать ход дискуссии по этому поводу и контролировать ситуацию вплоть до сентября, когда и будут приниматься основные решения.

«Оставить пенсионную систему без изменений было бы безответственно по отношению к будущим поколениям, хотя и выгодно для рейтинга представителей власти и личного рейтинга Владимира Путина. Однако проблему рано или поздно все равно бы пришлось решать. Поэтому президент принимает сложное, но необходимое для благополучия нашей страны решение», — сказал эксперт «Ридусу»

По его словам, государство могло выбрать лишь одно из двух решений: либо поднять налоги, либо изменить систему социального обеспечения.

«Первый вариант оставляет страну без каких-либо шансов к развитию в принципе, ведет к деградации заработных плат, что сузит денежную базу на руках населения и вообще может привести к серьезному экономическому кризис. Второй вариант объективен, но при этом, конечно, вызывает некоторое социальное сопротивление. Глава государства именно это и сказал. Он понимает, что данное предложение не нравится значительной части населения, но при этом он также понимает и необходимость этих действий», — пояснил Данилин.