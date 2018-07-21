Главы МИД Центральной Азии обсудили вопросы безопасности в регионе

БИШКЕК , 21 июл — РИА Новости . Министры иностранных дел стран Центральной Азии по поручению президентов обсудили вопросы безопасности и использования водно-энергетических ресурсов в регионе во время встречи, прошедшей в субботу на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии , сообщает пресс-служба МИД республики.

"На встрече был обсужден широкий спектр актуальных вопросов регионального сотрудничества. Было уделено особое внимание вопросам обеспечения безопасности в регионе, границ, транспортной и транзитной коммуникации, использования водно-энергетических ресурсов, тарифной политики, торгово-экономического сотрудничества. Мероприятие в таком формате проводится впервые, по поручению глав государств Центральной Азии по итогам их рабочей встречи, состоявшейся 15 марта 2018 года в Астане ", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, представители внешнеполитических ведомств государств, имеющих общие исторические, культурные и языковые корни и традиции, обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества и пришли к единому мнению, что сотрудничество в этой сфере надо продолжать и активно развивать.

Во время встречи глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев отметил, что участие официальных делегаций стран Центральной Азии в третьих Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре в Киргизии, «будет способствовать активизации и продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества, укреплению проверенных временем братских связей между государствами и народами».

"В рамках встречи министров также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых стороны в конструктивном и доверительном ключе обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также «сверили часы» по широкому спектру актуальных вопросов региональной и международной повестки дня", — отметили в пресс-службе.