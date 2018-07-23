Тысяча тюменцев подписались против повышения пенсионного возраста 

К горожанам во время мероприятия подходили инициативные участники митинга, которые собирали подписи
Итогом пятничного митинга против пенсионной реформы, который состоялся на Центральной площади в Тюмени, стала резолюция с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. За два часа под этим документом подписались тысяча человек.
В понедельник организаторы митинга попытались попасть на прием к врио губернатора Александру Моору, который ранее поддержал повышение пенсионного возраста. Активисты хотели лично передать ему резолюцию с подписями негодующих тюменцев. Но глава региона не вышел к ним. — Во время митинга мы проговаривали, что в понедельник планируем пойти к губернатору. Поэтому мы были удивлены, когда пришли в здание тюменского правительства и поняли, что нас там никто не ждет. Нам объяснили, что о нашем визите никто ничего не знал, такую информацию им не передавали. После этого с нами стали обсуждать вопросы по ЖКХ. Нас это не устроило, потому что мы пришли совсем по другому вопросу. В итоге мы сошлись на том, что в конце этой недели или в начале следующей встретимся с Александром Моором, — рассказал 72.ru один из организаторов митинга, председатель тюменского обкома Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Александр Черепанов. При этом сбор подписей, по словам активистов, не прекратится. — Мы планируем собирать подписи тюменцев, которые против повышения пенсионного возраста, на каждом мероприятии вплоть до осени, когда и будет последнее чтение по этому скандальному законопроекту. После этого отправим подписи президенту, — пояснил Александр Черепанов. Пятничный митинг в Тюмени стал третьим по счёту. Журналисты 72.ru вели с мероприятия прямую онлайн-трансляцию.
Первый митинг прошёл 29 июня в сквере Комсомольском. Изначально противники пенсионной реформы планировали протестовать на Центральной площади, но горадминистрация предложила им отправиться на эту площадку, что тюменцы и сделали.
Через несколько дней, 3 июля, горожане устроили митинг уже на Центральной площади. Но в тот день власти провели там фестиваль уличных театров «Сны улиц». Такое соседство понравилось не всем.
На прошлой неделе закон о значительном повышении пенсионного возраста приняли в первом чтении. За него проголосовали 328 депутатов госдумы. Среди них были и представители Тюменской области. После рассмотрения законопроекта мы опубликовали подборку фотографий этих депутатов, чтобы каждый тюменец мог лично посмотреть им в глаза. Поддержали реформу и тюменские власти. Региональное правительство во главе с Александром Моором и областная дума направили в Москву положительные отзывы по законопроекту, тем самым одобрив повышение пенсионного возраста для мужчин на пять лет — с 60 до 65, а для женщин на восемь лет — с 55 до 63. До этого тюменские депутаты и общественники пытались убедить простых горожан, что пенсионная реформа — это на самом деле круто. Мы прошерстили прогосударственные СМИ, почитали мнения местных политиков и сделали подборку 7 тезисов в поддержку повышения пенсионного возраста. Но их доводы оказались неубедительными. Читатели 72.ru оставили около трехсот гневных и сердитых комментариев, самые яркие из которых мы опубликовали в отдельной подборке. Согласны с ними?