Тысяча тюменцев подписались против повышения пенсионного возраста

К горожанам во время мероприятия подходили инициативные участники митинга, которые собирали подписи

Итогом пятничного митинга против пенсионной реформы, который состоялся на Центральной площади в Тюмени , стала резолюция с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. За два часа под этим документом подписались тысяча человек.

В понедельник организаторы митинга попытались попасть на прием к врио губернатора Александру Моору , который ранее поддержал повышение пенсионного возраста. Активисты хотели лично передать ему резолюцию с подписями негодующих тюменцев. Но глава региона не вышел к ним. — Во время митинга мы проговаривали, что в понедельник планируем пойти к губернатору. Поэтому мы были удивлены, когда пришли в здание тюменского правительства и поняли, что нас там никто не ждет. Нам объяснили, что о нашем визите никто ничего не знал, такую информацию им не передавали. После этого с нами стали обсуждать вопросы по ЖКХ. Нас это не устроило, потому что мы пришли совсем по другому вопросу. В итоге мы сошлись на том, что в конце этой недели или в начале следующей встретимся с Александром Моором, — рассказал 72.ru один из организаторов митинга, председатель тюменского обкома Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Александр Черепанов . При этом сбор подписей, по словам активистов, не прекратится. — Мы планируем собирать подписи тюменцев, которые против повышения пенсионного возраста, на каждом мероприятии вплоть до осени, когда и будет последнее чтение по этому скандальному законопроекту. После этого отправим подписи президенту, — пояснил Александр Черепанов. Пятничный митинг в Тюмени стал третьим по счёту. Журналисты 72.ru вели с мероприятия прямую онлайн-трансляцию.

Первый митинг прошёл 29 июня в сквере Комсомольском. Изначально противники пенсионной реформы планировали протестовать на Центральной площади, но горадминистрация предложила им отправиться на эту площадку, что тюменцы и сделали.

Через несколько дней, 3 июля, горожане устроили митинг уже на Центральной площади. Но в тот день власти провели там фестиваль уличных театров «Сны улиц». Такое соседство понравилось не всем.