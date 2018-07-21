«Она за деньги отказалась от ребенка»: Яна Рудковская рассказала о родной матери своего приемного сына

Светская львица и успешный музыкальный продюсер Яна Рудковская давно привыкла регулярно получать критические замечания в свой адрес со стороны интернет-пользователей. Но одно дело, когда оскорбляют взрослого человека, и совсем другое, если дело касается ребенка. Чтобы уберечь своих сыновей от негатива злопыхателей, звездная блондинка ввела новую рубрику в личном микроблоге. Впрочем, мера оказалась не такой уж действенной, и приемный сын Яны все-таки был втянут в очень неприятный сетевой скандал.

Известная бизнес-леди и просто очаровательная женщина Яна Рудковская зачастую вызывает в сети негативные эмоции среди интернет-пользователей. Сложно точно ответить на простой вопрос — почему народ так невзлюбил трудолюбивую женщину, которая, по сути, ничем никому не насолила. Однако факт остается фактом — простые обыватели Рудковскую не жалуют.

Стоит отдать Яне должное, ведь она почти никак не реагирует на регулярные выпады в свой адрес и продолжает наслаждаться жизнью. Но, если критику в свой адрес знаменитость терпеть готова, то позволить обществу как-то негативно отзываться о своих детях не может. Чтобы поставить на место некоторых интернет-выскочек и немного отрезвить хейтеров, Рудковская ввела новую рубрику в своем Инстаграм-аккаунте под названием «А судьи кто?»

Впрочем, вместо ожидаемых позитивных результатов, продюсер столкнулась с еще большей агрессией со стороны интернет-сообщества. Супругу Евгения Плющенко стали открыто упрекать в том, что она отняла ребенка у его родной матери. Конечно, речь идет о приемном сыне Яны — Андрее. Мать мальчика Юлия Салтовец, со слов Рудковской, сама отказалась от ребенка еще в роддоме за приличную сумму денег.

«Я никогда и ни у кого ничего не отнимаю! Салтовец была клиентом моего салона, никогда подругой мне не была! Она за очень большие деньги отказалась от ребенка еще до того как я стала супругой Виктора Батурина , потом надолго пропала, потом появилась и я сама ей помогала со встречами с Андреем! Она приезжала к нам в Сочи 3 года назад, а потом она стала ходить по передачам и лить грязь на мою семью, снова за деньги, на нее заведено уголовное дело, она знает за что в России ! Я хочу чтобы вы, которая это пишет знали! Ни у одной нормальной матери невозможно забрать ребенка, Юля — это сделала и я ее не упрекаю, ей тогда очень нужны были деньги, она подписала отказ в роддоме, а ее брат снял эту разыгранную комедию с крыши, я об этом узнала спустя много лет! Она ведь в войне с Батуриным перебегала то на мою сторону, то на его! Я воспитываю Андрея с месяца и он мамой считает меня, я забочусь о нем! Ну собственно как в пословице «Не та мать, что родила, а та, что воспитала»! Удачи Вам!», — неожиданно откровенно написала Яна в ответ на упрек незнакомого ей человека. Многие подписчики тут же приняли сторону Рудковской, отметив, что никто не имеет права ворошить чужое прошлое и Андрей при желании мог бы давно самостоятельно уйти жить в дом к родной матери.